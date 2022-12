PressFocus Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Rafał Rostkowski informuje, że już wkrótce może powstać grupa zrzeszająca najlepszych sędziów piłkarskich. Ekspert TVP twierdzi, że w takiej sytuacji Szymon Marciniak, uważany obecnie za jednego z najlepszych sędziów na świecie, mógłby prowadzić mecze w tych największych europejskich ligach.

Jest pomysł na utworzenie nowej grupy sędziowskiej

Arbiter z jednego kraju mógłby prowadzić wtedy mecze ligowe w innym kraju

Projekt jest obecnie na bardzo wczesnym etapie rozwoju

Powstanie światowa grupa sędziowska?

Od pewnego czasu pojawia się temat transferów sędziowskich, dzięki którym najlepsi arbitrzy nie byliby zależni tylko od rodzimej federacji piłkarskiej, ale mogliby sędziować we wszystkich ligach europejskich. Wszystko wskazuje na to, że temat do niedawna nieco obcy już niebawem może się urzeczywistnić.

– FIFA Elite lub UEFA Profi – tak może nazywać się nowa grupa czołowych sędziów świata, do której kandydatem numer 1 jest Szymon Marciniak. Powstanie takiej elitarnej kategorii arbitrów profesjonalnych ma być odpowiedzią na potrzeby FIFA, UEFA oraz czołowych lig różnych krajów – pisze Rostkowski na łamach TVP Sport.

– Polski sędzia co tydzień mógłby sędziować kluczowe mecze na przykład we włoskiej Serie A, hiszpańskiej La Lidze czy angielskiej Premier League lub najbardziej gorące spotkania w ligach tureckiej, greckiej czy portugalskiej. Ten projekt się rodzi i może powstać szybciej niż ktokolwiek się spodziewał – dodaje ekspert TVP Sport.

Jak się okazuje pomył wcale nie jest nowy, a pierwsze rozmowy na ten temat były prowadzone już ponad 20 lat temu. Projekt ostatecznie nie wypalił ze względu na małe zainteresowanie ze strony władz najmocniejszych federacji. Tym razem może być jednak inaczej.

O takiej potrzebie mówi się w wielu krajach europejskich. Nie jest to temat obcy we Francji, Anglii czy Niemczech. Obecnie projekt jest jednak w bardzo wczesnym stadium i trudno tutaj mówić o jakichkolwiek szczegółach funkcjonowania takiej grupy sędziowskiej.

