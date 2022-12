PressFocus Na zdjęciu: Herve Renard, Andrij Szewczenko i Paulo Bento

Czesław Michniewicz nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski. Wraz z ogłoszeniem przez PZPN decyzji o nieprzedłużaniu kontraktu ze szkoleniowcem, ruszyła giełda nazwisk jego potencjalnych następców.

PZPN podjął decyzję o rozstaniu z Czesławem Michniewiczem

Na razie nie jest znane nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski

Wśród kandydatów do zastąpienia Michniewicza wymieniani są zarówno zagraniczni, jak i polscy trenerzy

Następca Michniewicza – PZPN rozpoczął poszukiwania

W czwartek Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że nie przedłuży wygasające 31 grudnia kontraktu z Czesławem Michniewiczem. Tym samym, że eliminacji do mistrzostw Europy w 2024 roku reprezentacja Polski przystąpi z nowym szkoleniowcem. Na ogłoszenie jego nazwiska będziemy musieli jeszcze poczekać.

– Na dzisiaj nie wiemy, kto będzie nowym selekcjonerem. Poszukiwania dopiero się rozpoczną. Dużo ofert spływa. To jest naturalne. My sami zrobimy analizę tego, kto jest dostępny na rynku. Przeanalizujemy to. Mamy swoje założenia – powiedział rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski.

Opcja zagraniczna

Kto ma szansę na objęcie posady selekcjonera reprezentacji Polski? Giełda nazwisk ruszyła już kilka dni temu. Na chwilę obecną najbardziej prawdopodobna wydaje się być opcja zagraniczna, a kandydatów łączonych z polską kadrą nie brakuje.

Do tej pory najczęściej wymieniane było nazwisko Andrija Szewczenki, który pozostaje w dobrych relacjach z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą. Do pierwszych rozmów między panami doszło już przed rokiem, gdy związek szukał następcy Paulo Sousy. Wówczas jednak współpraca nie została nawiązana.

46-letni Ukrainiec cały czas pozostaje bez pracy, po tym jak w styczniu rozstał się z włoską Genoą. W międzyczasie rozwiązał swój kontrakt z klubem, co niewątpliwie ułatwia ewentualne rozmowy. Atutem Szewczenki jest bez wątpienia reprezentacyjne doświadczenie zdobyte w trakcie pięcioletniego okresu pracy z reprezentacją Ukrainy.

W gronie kandydatów do pracy z reprezentacja Polski wymieniani są również szkoleniowcy, którzy z różnym skutkiem prowadzili drużyny podczas niedawno zakończonych mistrzostw świata. Mowa o Roberto Martinezie (reprezentacja Belgii), Herve Renardzie (Arabia Saudyjska) czy Paulo Bento (Korea Płd.). Każdy z nich jest dostępny i każdy wydaje się być w zasięgu finansowym PZPN, co jest bardzo ważnym czynnikiem.

To jednak niejedyni zagraniczni kandydaci. Na giełdzie nazwisk wymieniani są również są również Vladimir Petković (były selekcjoner reprezentacji Szwajcarii) oraz znany w Polsce z pracy w Lechu Poznań Nenad Bjelica, który w ostatnich latach z powodzeniem pracował w Chorwacji prowadząc zespoły Dinama Zagrzeb i NK Osijek.

Zbigniew Boniek dla Goal.pl: po porażce z Francją kilka osób nie powinno położyć się spać – Najlepsza okazja do załatwienia tej sprawy przepadła. Po porażce z Francją kilka osób nie powinno położyć się spać. Wtedy był czas, by dobrze się zastanowić, porozmawiać o przyszłości i następnego dnia wyjść, by ogłosić decyzję w sprawie przyszłości Czesława Michniewicza – mówi Zbigniew Boniek komentując ostatnie zamieszanie wokół selekcjonera reprezentacji Polski. Zbigniew Boniek zgodził Czytaj dalej…

Opcja polska

Zdecydowanie węższe grono kandydatów jest jeżeli chodzi o polskie nazwiska. Naturalnym kandydatem wydawałby się być uznawany za najlepszego trenera w polskiej Ekstraklasie – Marek Papszun, ale przekonanie go do opuszczenia Rakowa Częstochowa i przerwania ambitnego projektu może być bardzo trudne.

W gronie kandydatów pojawia się również ponownie nazwisko Jana Urbana. Dysponujący dużym autorytetem 60-letni szkoleniowiec także rozmawiał z Cezarym Kulesza już przed rokiem, ale wówczas wybór padł na Czesława Michniewicza. Teraz także ma być jedną z opcji, ale wydaje się, że mało realną.

Inny polscy kandydaci? Jeszcze kilka tygodni temu można byłoby do nich zaliczać Macieja Skorżę, który po niespodziewanym opuszczeniu Lecha Poznań przed rozpoczęciem obecnego sezonu i kilkumiesięcznej przerwie zdecydował się na powrót do zawodu. Szkoleniowiec związał się jednak umową z japońskim klubem Urawa Red Diamonds, w którym rozpocznie pracę wraz z początkiem stycznia.