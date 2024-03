PressFocus Na zdjęciu: Marc Gual

Legia Warszawa przystąpiła do meczu z Piastem Gliwice po serii sześciu meczów bez zwycięstwa (trzy remisy, trzy porażki). Słabe wyniki sprawiły, że zespół ze stolicy pożegnał się z Ligą Konferencji, a także mocno skomplikował swoją sytuację w PKO Ekstraklasie. Obecnie do lidera rozgrywek, Jagiellonii Białystok traci siedem punktów mimo to Marc Gual nadal przekonuje, że Wojskowi celują w mistrzostwo kraju.

– Jestem szczęśliwy z powodu zwycięstwa. Po czerwonej kartce dla Pawła Wszołka nie było łatwo, ale wygraliśmy po dłuższej przerwie. Teraz mamy okazję do zregenerowania sił. Jestem napastnikiem, więc zawsze chcę strzelać. Miałem okazję i wiedziałem, że w końcu zacznę je wykorzystywać – przyznał Marc Gual po meczu z Piastem Gliwice cytowany przez oficjalny serwis klubu.

– Naszym celem jest mistrzostwo. Do końca sezonu pozostało jeszcze wiele meczów. Musimy kroczyć od zwycięstwa do zwycięstwa. Wszystko jest możliwe – dodał zawodnik warszawskiej Legii.

