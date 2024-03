Brosz bliski powrotu do pracy. Dogadał się z pierwszoligowcem

fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcin Brosz

Termalica dogadała się z Marcinem Broszem w kwestii finansowej

Były selekcjoner kadry do lat 19 jest bliski objęcia pierwszoligowca

Kilka dni temu Termalica pożegnała Mariusza Lewandowskiego

Brosz obejmie pierwszoligowy zespół?

Termalica w minionym sezonie otarła się o awans do Ekstraklasy, przegrywając z Puszczą Niepołomice w finale baraży. Później stery w klubie objął Mariusz Lewandowski, który miał wreszcie zapewnić drużynie grę w elicie. Obecna kampania nie układa się jednak po myśli władz, dlatego po porażce ze Zniczem Pruszków Lewandowski stracił pracę.

W meczu z Resovią zespół awaryjnie poprowadził Jakub Drwal. W tym czasie trwały natomiast poszukiwania szkoleniowca, który odbuduje piłkarzy i będzie ich trenował również w kolejnym sezonie. Szymon Janczyk informował, że kandydatem był Marcin Brosz, choć między stronami wynikały spore różnice dotyczące kwestii finansowych. W niedzielę dziennikarz portalu Weszlo.com przekazał, że doszło do przełomu w negocjacjach, bowiem trener oraz klub osiągnęli porozumienie.

Nic nie jest jeszcze przesądzone, choć wiele wskazuje na to, że Brosz zasiądzie na ławce trenerskiej Termaliki. Będzie to dla niego powrót do pracy po kilku miesiącach. W czerwcu 2023 roku opuścił szeregi Polskiego Związku Piłki Nożnej, rezygnując z prowadzenia drużyny narodowej do lat 19.