IMAGO / Mateusz Birecki / NurPhoto Na zdjęciu: Jacek Magiera

Śląsk Wrocław zremisował 2:2 z Ruchem Chorzów na Stadionie Śląskim

Po meczu ostro na temat pracy sędziego wypowiedział się Jacek Magiera

Trener Śląska Wrocław nie krył niezadowolenia

Jacek Magiera oburzony po remisie Śląska z Ruchem

Śląsk Wrocław utrzymał pozycję lidera Ekstraklasy, ale nie wykorzystał szansy, aby odskoczyć Jagiellonii Białystok. Wojskowi zdobyli jeden punkt, remisując 2:2 z Ruchem Chorzów.

Na pomeczowej konferencji prasowej niezadowolenia nie krył Jacek Magiera, trener Śląska. Szkoleniowiec ostro odniósł się do pracy Pawła Raczkowskiego.

– Zastałem w szatni wku…, powiedzmy wkurzenie. Mam zabronić Leszczyńskiemu wychodzić do dośrodkowań!? Trafił czysto w piłkę, akcja toczyła się dalej. Po dziesięciu sekundach gra została cofnięta i sędzia podyktował rzut karny. Jeszcze bramkarz otrzymał żółtą kartkę – mówił oburzony Magiera.

Sytuacja, po której podyktowano rzut karny:

JEST REMIS W CHORZOWIE! Daniel Szczepan pewnie wykorzystuje rzut karny i @SlaskWroclawPl znów może stracić punkty! ⚽



📺 Mecz możecie oglądać w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/8xZvANTf0M pic.twitter.com/P3rrrdbnmf — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 28, 2023

– Wiele sytuacji było kontrowersyjnych. To, co się działo na ławkach i na boisku, to nie był przypadek. Ktoś nie zapanował nad tym. Tak to widziałem. […] Nie mam zamiaru na ten temat dyskutować z arbitrem. Niech wszyscy ocenią czy sędzia zepsuł mecz – kontyunował rozgoryczony szkoleniowiec wrocławian.

– Nie mieliśmy nie wiadomo jak wielu okazji do tego, by zdobyć bramkę. Nad tym w najbliższym czasie musimy popracować, aby zdecydowanie skuteczniej z takich meczów wychodzić – przyznał, że jego drużyna też ma sporo do poprawy.