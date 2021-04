Maciej Bartoszek przejął stery w Wiśle Płock

Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia Macieja Wąsowskiego z Przeglądu Sportowego. Klubowe władze Wisły Płock we wtorek po południu oficjalnie potwierdziły o zakontraktowaniu Macieja Bartoszka. Wiele wskazuje na to, że 44-latek poprowadzi Nafciarzy tylko do końca sezonu.

Nowy trener na pokładzie

Do końca sezonu drużynę z Płocka przejmie Bartoszek, który na stanowisku trenera zastąpił Radosława Sobolewskiego. Kontrakt doświadczonego szkoleniowca będzie obowiązywał do końca czerwca obecnego roku. W przeszłości 44-latek pracował m.in. z Koroną Kielce, Chojniczanką oraz GKS Bełchatów.

– Spokojny byt Wisły w najwyższej klasie rozgrywkowej jest rzeczą najważniejszą, sprawą priorytetową. Chcę, żeby zespół sprawiał jak najwięcej satysfakcji kibicom. Nie chcę zdradzać najbliższym przeciwnikom recepty na nas i tego jak chciałbym, żeby zespół grał. O tym już dzisiaj dowiedzą się zawodnicy, a w każdym kolejnym treningu będziemy zmieniali i budowali oblicze Wisły. Wszyscy piłkarze mają czystą kartę i każdy ma prawo wystąpić w najbliższym meczu w podstawowym składzie – powiedział Bartoszek w rozmowie z klubowymi mediami.

‼ Maciej Bartoszek nowym trenerem Wisły Płock. Witamy na pokładzie! ⤵ — WislaPlockSA (@WislaPlockSA) April 13, 2021

Wisła gra poniżej oczekiwań

Nafciarze będą chcieli jak najszybciej zapomnieć o tegorocznej odsłonie PKO BP Ekstraklasy. Ekipa z Płocka zajmuje odległą 13. lokatę, a nad ostatnim miejscem ma zaledwie punkt przewagi. Nic więc dziwnego, że zapadła decyzja o zmianie trenera. Zadaniem Bartoszka będzie utrzymanie Wisły, z kolei latem najprawdopodobniej zastąpi go Jerzy Brzęczek.