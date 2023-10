Legia zadba o przyszłość kadrowicza. Zaczęła już rozmowy

IMAGO/JACEK PRONDZYNSKI/FOTOPYK Na zdjęciu: Bartosz Slisz

Bartosz Slisz to jeden z liderów u Kosty Runjaicia

Legia podjęła rozmowy o przyszłości pomocnika

Jego kontrakt wygasa z końcem 2024 roku

Legia chce zatrzymać lidera. Zainicjowała rozmowy

Bartosz Slisz ponad trzy lata temu kosztował Legię 1,5 miliona euro. Stołeczny klub ma teraz pewność, ze były to dobrze zainwestowane pieniądze. Pomocnik imponuje formą, która doprowadziła go do znalezienia się na liście graczy powołanych do reprezentacji Polski.

Legia gra na arenie międzynarodowej, więc Slisz swoimi dobrymi występami podbija swoją wartość na rynku transferowym. Już teraz portal Transfermarkt wycenia go na 5,5 miliona euro.

Warszawski klub może zarobić sporo pieniędzy na Sliszu. Problemem jest jednak jego kontrakt ważny tylko do końca 2024 roku. Paweł Gołaszewski (Piłka Nożna) w programie Poznań vs Warszawa na antenie Meczyki ujawnił, że odbyły się już pierwsze rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu Slisza.

Czytaj także: Piłkarz Legii zabrał głos ws. wydarzeń w Holandii. “Pachniało rasizmem”