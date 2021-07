Legia z konkretnym celem? Transfer następcy Kapustki nieunikniony

Legia Warszawa w opinii wielu ekspertów i byłych trenerów jest głównym faworytem do kolejnego mistrzowskiego tytułu. Jej sytuacja skomplikowała się jednak kilka dni temu, gdy poważnej kontuzji doznał Bartosz Kapustka. To sprawia, że Wojskowi mogą być zmuszeni do tego, aby jeszcze w trakcie trwającego okienka transferowego pozyskać nowego pomocnika.

Bartosz Kapustka doznał poważnej kontuzji, więc Legia Warszawa może być zmuszona dokonać transferu na pozycję ofensywnego pomocnika

Na dzisiaj na pozycji byłego zawodnika Cracovii i Leicester City mogą grać w stołecznej ekipie Luquinhas i Josue

Pierwszy test Wojskowi bez kluczowego zawodnika w wyjściowym składzie będą mieć w sobotni wieczór, grając przeciwko Wiśle Płock w PKO Ekstraklasie

Legia potrzebuje kolejnego wzmocnienia?

Legia Warszawa w sobotni wieczór rozegra swój pierwszy mecz w nowym sezonie PKO Ekstraklasy. Pierwszy rywal nie powinien postawić wysoko poprzeczki Wojskowym. Aczkolwiek dochodzą z różnych stron głosy, że trener Czesław Michniewicz nie wystawi przeciwko Wiśle Płock najmocniejszego składu, skupiając się przede wszystkim na rewanżowym meczu z Florą Tallinn.

Fakt, że kluczowy piłkarz Legii doznał kontuzji, może skutkować tym, że od pierwszej minuty szansę na grę z Nafciarzami otrzyma Bartosz Slisz. 22-latek ma ogromny potencjał, ale nie jest jeszcze gotowy na ogromne wyzwania. Chociaż jego wartość wynosi dwa miliony euro, to jednak jego statystyki nie powalają na kolana. Niemniej wiąże się to z innymi zadaniami na boisku, niż te, za które odpowiada Kapustka.

Alternatywą dla byłego piłkarza Leicester City w najbliższych tygodniach może być Josue. 30-latek, mający na swoim koncie cztery występy w reprezentacji Portugalii, prawdopodobnie zagra w starciu z Wisłą Płock. Zawodnik dołączył do Legii latem tego roku i na razie zaliczył jeden występ, po którym trudno ocenić, na co tak naprawdę stać zawodnika.

Na dzisiaj jednak zdrowych ofensywnych pomocników stołeczny klub ma w kadrze dwóch. Oprócz Josue jest nim również Luquinhas, a to może oznaczać, że Legia będzie potrzebować wzmocnień na tej pozycji. Tym bardziej że w przypadku awansu do fazy grupowej europejskich pucharów szkoleniowiec mistrzów Polski będzie potrzebował piłkarzy do rotacji w składzie.

