Wisła Płock może dalej liczyć na weterana W 2019 roku Jakub Rzeźniczak zakończył swoją dwuletnią zagraniczną przygodę w Karabachu i wrócił do Polski. Obrońca związał się z Wisłą Płock, z którą wiąże go kontrakt do końca tego sezonu. Rzeźniczak nie planuje kończyć kariery, więc możliwe, że dalej będziemy go oglądać na boiskach Ekstraklasy. – Chce

Czytaj dalej…