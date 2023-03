Jakub Rzeźniczak rozegrał w Ekstraklasie kilkaset meczów. W tym roku skończy on 37 lat. Mimo tego obrońca nie planuje zakończenia granie w piłkę.

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Rzeźniczak

Jakub Rzeźniczak reprezentuje aktualnie Wisłę Płock

Jego kontrakt obowiązuje jeszcze przez kilka miesięcy

Obrońca zapewne będzie chciał go przedłużyć, gdyż nie myśli o emeryturze

Wisła Płock może dalej liczyć na weterana

W 2019 roku Jakub Rzeźniczak zakończył swoją dwuletnią zagraniczną przygodę w Karabachu i wrócił do Polski. Obrońca związał się z Wisłą Płock, z którą wiąże go kontrakt do końca tego sezonu.

Rzeźniczak nie planuje kończyć kariery, więc możliwe, że dalej będziemy go oglądać na boiskach Ekstraklasy. – Chce mi się. Wydaje mi się, że będzie mi się chciało, do momentu kiedy poczuję, że już nie nadążam, czy brakuje tego zdrowia. Radość z grania cały czas jest – deklaruje 36-latek w rozmowie z Sebastianem Staszewskim na kanale Po Gwizdku.

Doświadczony stoper w Ekstraklasie rozegrał 366 meczów. W trakcie kariery związany był głównie z Legią Warszawa, gdzie odnosił największe sukcesy (5 mistrzostw Polski i 6 Pucharów Polski).

