Goncalo Feio po meczu Legia – Widzew. “Stworzone są różne mity”

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio skomentował mecz Legia – Widzew

Legia Warszawa po zmianie ustawienia jest ostatnio jak walec, wygrywając wszystko, co się da. Stołeczna drużyna może pochwalić się passa ośmiu spotkań bez porażki. Ogólnie wygrał pięć ostatnich spotkań z rzędu. Po zwycięstwie nad Widzewem Łódź radości nie ukrywał szkoleniowiec 15-krotnego mistrza Polski.

Kim Legia powinna grać w ataku?

– Mój cel to nie jest rotowanie składu. Mój cel to wygranie meczu. Wystawiam skład, który w naszym odczuciu jest idealny, żeby ten mecz wygrać. Rywalizacja odbywa się na jasnych zasadach. Ci, którzy grają dobrze, to wybronią swoją pozycję. Ci, którzy wchodzą i pokazują się z dobrej strony, będą mieli szansę grać – mówił Goncalo Feio na pomeczowej konferencji prasowej cytowanej przez Legia.com.

Szkoleniowiec stołecznej ekipy wprost tez wypowiedział się na temat gry, co trzy dni. W pewnym sensie Portugalczyk zaskoczył swoją wypowiedzią, która może zmienić ton narracji na ten temat.

– Pomimo tego, że stworzone są różne mity na ten temat, ja uważam, że każdy piłkarz, trener i klub, powinien dążyć do tego, żeby grać co trzy dni. Oznacza to, że reprezentujemy kraj w Europie, że coraz bliżej nam do topu. Wiadomo, że jest też ciężej. Najważniejsza jest głowa. W Legii mamy naprawdę rozwinięty sposób na sprawy regeneracyjne. Ale potem wchodzimy w sprawy świeżości mentalnej, percepcyjnej. Tu jest utrudnienie, szczególnie grając. Nie ma klubu na świecie, który gra tyle derbów, co Legia. Wymagania, które wychodzą z reprezentowania największego klubu w Polsce – powiedział trener Legii.

Stołeczny zespół kolejne spotkanie rozegra w środku tego tygodnia. Legia zmierzy się w roli gospodarza z Dinamo Mińsk. Starcie zaplanowane jest na najbliższy czwartek na godzinę 18:45. Tymczasem tuż przed reprezentacyjną przerwą w PKO BP Ekstraklasie zawodnicy Legii zagrają na wyjeździe z Lechem Poznań. Mecz odbędzie się 10 listopada o godzinie 17:30.

Czytaj więcej: Jagiellonia zdała test przed Molde, Górnik bez gola z mistrzem [WIDEO]