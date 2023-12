fot. PressFocus Na zdjęciu: Patryk Sokołowski

Patryk Sokołowski nie będzie dłużej reprezentował barw Legii Warszawa

Jego kontrakt wygasa wraz z końcem 2023 roku

Pomocnik nie miał szans na regularną grę w ekipie Wojskowych

Sokołowski szuka klubu

Patryk Sokołowski jako wychowanek nie przebił się do pierwszej drużyny Legii Warszawa, dlatego szczęścia poszukiwał w innych otoczeniach. Jego kariera eksplodowała w barwach Piasta Gliwica, gdzie radził sobie bardzo dobrze. Jego dyspozycja sprawiła, że Wojskowi ponownie się nim zainteresowali, a w styczniu 2022 roku ściągnęli go do siebie.

W stolicy pomocnik jednak sobie nie poradził. Na początku otrzymywał szanse, natomiast Kosta Runjaic szybko z niego zrezygnował. W obecnym sezonie zagrał tylko w jednym spotkaniu eliminacji do Ligi Konferencji, a na co dzień występował w trzecioligowych rezerwach.

Kontrakt Sokołowskiego wygasa wraz z końcem 2023 roku. Już teraz wiadomo, że nie zostanie przedłużony. Przed niedzielnym meczem z Cracovią doszło na stadionie do pożegnania 29-latka, dla którego koledzy z drużyny utworzyli szpaler.

Patryk Sokołowski kończy przygodę z Legią, klub żegna swojego wychowanka. Są pamiątki, był szpaler, było skandowanie nazwiska przez kibiców. Od 1 stycznia będzie wolnym zawodnikiem. @sport_tvppl pic.twitter.com/qNqJScgVK9 — Piotr Kamieniecki (@PKamieniecki) December 17, 2023

Od stycznia Sokołowski będzie mógł więc związać się z nowym klubem. Na ten moment nie wiadomo, jaką decyzję podejmie.

