Paweł Wszołek

Wszołek zostaje w Legii, nowy kontrakt do 2027 roku

Legia Warszawa w niedzielę przystąpi do rywalizacji w rundzie wiosennej PKO BP Ekstraklasy. Na pierwszy ogień podopieczni Goncalo Feio zmierzą się z Koroną Kielce. Zanim jednak dojdzie do spotkania, stołeczny klub przekazał fantastyczne informacje swoim kibicom.

Chodzi o jednego z zawodników, którego umowa obowiązywała tylko do końca sezonu. Oczywiście mowa o Pawle Wszołku, czyli jednym z kluczowych piłkarzy wyjściowego składu. Okazuje się, że obie strony osiągnęły porozumienie, co skończyło się przedłużeniem obecnego kontraktu do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

Wszołek do Legii Warszawa trafił zimą 2022 roku z Unionu Berlin. Wcześniej barw Wojskowych bronił w latach 2019-2021. Podczas pobytu na Łazienkowskiej rozegrał łącznie 190 spotkań, w których zdobył 35 bramek i zaliczył 47 asyst. Na swoim koncie ma dwa mistrzostwa Polski, puchar oraz superpuchar Polski.

Po podpisaniu nowego kontraktu Paweł Wszołek udzielił krótkiego komentarza klubowym mediom. 32-latek nie ukrywał, że jest szczęśliwy po przedłużeniu umowy oraz zapewnił, że nadal będzie ciężko pracować, aby utrzymać wysoką formę.

– Jestem szczęśliwy, to dla mnie wielkie wyróżnienie. Chciałbym podziękować zarządowi za to, że wierzy we mnie na kolejne lata i mam szansę reprezentować Legię. Cieszę się z tego powodu i będę oczywiście starał się to udowodnić na boisku. Przez całą karierę dążę do tego, żeby moja dyspozycja była na wysokim poziomie przez zdrowe odżywianie i dbanie o siebie. Chcę pokazać, że piłkarz po trzydziestce jest w stanie być w dobrej formie i codziennie nad tym pracuję – powiedział Paweł Wszołek.