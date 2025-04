fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Legia sięgnie po Bjelicę?

Legia Warszawa zalicza kolejny rozczarowujący sezon w Ekstraklasie. Imponująca przygoda w europejskich pucharach oraz potencjalne zwycięstwo w Pucharze Polski nie rekompensują niezrealizowania podstawowego celu, jakim było zdobycie mistrzostwa Polski. Wojskowi nie mają już szans na tytuł, a co więcej – nie zajmą nawet miejsca na podium tabeli. Jedyną szansą na udział w kolejnej edycji europejskich pucharów jest właśnie ogranie Pogoni Szczecin w finale Pucharu Polski.

Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Goncalo Feio, który zbiera skrajne recenzje. Sam Portugalczyk otwarcie przyznał, że do tej pory nie doszło do żadnych rozmów w sprawie przedłużenia wygasającej po sezonie umowy. Wydaje się więc, że dojdzie do głośnego rozstania. Kto może zostać nowym trenerem Legii Warszawa? Na trop wpadł dziennikarz Tomasz Włodarczyk, który na portalu Meczyki.pl przekazał szczegóły.

Rozważaną przez Legię opcją ma być Nenad Bjelica, który w przeszłości prowadził Lecha Poznań. Utrzymuje on bardzo dobre stosunki z Fredim Bobiciem, nowym dyrektorem stołecznego klubu. Chorwacki szkoleniowiec jest otwarty na powrót do Polski, a Legia to obok Lecha jedyny klub z Ekstraklasy, w którym mógłby podjąć pracę.

🚨 @wlodar85: Z tego, co słyszę, Nenad Bjelica dobrze zna się z Fredim Bobiciem. Ten miał kiedyś nawet pomysł sprowadzenia go do jednego z klubów, w którym pracował. Ostatnio mieli zjeść wspólnie obiad. Bjelica miałby rozważyć propozycję objęcia Legii. Jeśli chodzi o pracę w… pic.twitter.com/uvUEwGN6Pa — Meczyki.pl (@Meczykipl) April 24, 2025

Bjelica od kilku miesięcy pozostaje na trenerskim bezrobociu. W grudniu 2024 roku opuścił Dinamo Zagrzeb. Dla Lecha Poznań pracował natomiast w latach 2016-2018.