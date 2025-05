Legia rozważa ten ruch. Nastąpił zwrot akcji ws. Feio

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Feio coraz bliżej pozostania na Łazienkowskiej

Goncalo Feio może poprowadzić Legię Warszawa w przyszłym sezonie. Według najnowszych doniesień Portugalczyk jest coraz bliżej pozostania na stanowisku. Choć Legia początkowo nie skorzystała z opcji przedłużenia kontraktu, wygląda na to, że rozmowy idą w dobrym kierunku. Jeśli negocjacje zakończą się pomyślnie, Feio pozostanie trenerem Wojskowych jeszcze przez przynajmniej jeden sezon.

Ostatni czas dla 35-letniego szkoleniowca oraz samej Legii jest całkiem udany. W ubiegłym tygodniu Legioniści sięgnęli po Puchar Polski po szalonym meczu z Pogonią Szczecin zakończonym wynikiem 4:3. Jest to pierwsze trofeum Portugalczyka, odkąd został szkoleniowcem stołecznego klubu.

Kibice na Łazienkowskiej z pewnością oczekiwali lepszej podstawy w Ekstraklasie. Trzeba jednak przyznać, że nie był to zły sezon dla Wojskowych. Także w rozgrywkach Ligi Konferencji, w których dotarli do ćwierćfinału, odpadając dopiero z Chelsea.

Dużo dały ostanie tygodnie dla Goncalo Feio. Legia nie korzystając z opcji przedłużenia nie ma wszystkiego w swoich rękach. Natomiast jeśli rozmowy potoczą się pomyślnie to Portugalczyk jest blisko, aby dostać szansę walki o tytuł mistrzowski dla Legii w przyszłym sezonie! — FootballScout (@bakoskaut) May 5, 2025

Do końca sezonu pozostały Wosjkowym już tylko cztery kolejki do rozegrania w lidze. Obecnie Legioniści zajmują piątą pozycję ze stratą trzech punktów do Pogoni Szczecin, która znajduje się na czwartym miejscu. Z kolei do trzeciej Jagiellonii Białystok, która ma rozegrany jeden mecz więcej, tracą sześć oczek. Przy korzystnym splocie okoliczności jest więc szansa, że ten sezon zakończy się dla Legii bardzo pozytywnie.

