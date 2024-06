Josue wraz z końcem sezonu pożegnał się z klubem. To oznaczało, że Legia Warszawa musi wytypować nowego kapitana. Wojskowi właśnie ogłosili swoją decyzję.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Legia Warszawa

Legia: on zastąpi Josue

Legia Warszawa rozstała się z Josue. Dotychczasowy kapitan opuścił klub po trzyletniej przygodzie. To zmusiło Wojskowych do wybrania zawodnika, który zastąpi Portugalczyka w tej prestiżowej funkcji. Sugerowano, że w nowym sezonie opaskę będzie nosił któryś z najbardziej doświadczonych piłkarzy w szatni stołecznej ekipy.

Dzisiaj Legia potwierdziła te dosyć oczywiste spekulacje i zaprezentowali nowego kapitana. Josue zastąpi Artur Jędrzejczyk. 36-latek do Warszawy trafił w 2006 roku z Iglopoolu Dębica. Obrońca zaliczył trzy wypożyczenia – do GKS-u Jastrzębie, Dolcanu Ząbki i Korony Kielce. W lecie 2013 roku został sprzedany do Krasnodaru. Z Rosji wrócił w styczniu 2016 roku – najpierw na zasadzie półrocznego wypożyczenia, a po jego zakończeniu już na zasadzie transferu definitywnego.

W koszulce Wojskowych rozegrał już 377 spotkań. W poprzednim sezonie Jędrzejczyk zanotował łącznie 35 meczów w barwach stołecznego klubu. Jędrzejczyk jest najstarszym zawodnikiem w kadrze Legii.

