Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Lawrence Ennali

Kolejni chętni na Lawrence’a Ennalii’ego

Górnik Zabrze w ostatnim czasie słynie z tego, że potrafi tanio sprowadzić ciekawego piłkarza, a następnie poprzez regularną grę rozwijać go po to, aby finalnie na nim zarobić. Przykładem może być chociażby Szymon Włodarczyk, który przychodził do Zabrza z Legii Warszawa, gdzie był kompletnie odsunięty od gry, a dzięki dobrej grze w Trójkolorowych został wytransferowany do Sturmu Graz.

Być może w najbliższym czasie podobna droga czeka Lawrence’a Ennalii’ego. Skrzydłowy zespołu Jana Urbana nie może bowiem narzekać na brak zainteresowania po tym, jak w minionym sezonie rozegrał 30 spotkań dla Górnika, w których zdobył osiem goli i zanotował dwie asysty. Jakiś czas temu media informowały, że za 23-latka ofertę złożył Lech Poznań oraz Hamburger SV. W obu przypadkach zostały one odrzucone.

Teraz z kolei serwis “RevierSport” informuje, że zainteresowane pozyskaniem zawodnika rodem z Niemiec są kolejne dwa kluby. Chodzi mianowicie o ekipę Crveny Zvezdy Belgrad oraz Ferencvarosu. Obie te drużynie regularnie grają w Lidze Mistrzów. Umowa Ennalii’ego wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku, a serwis “Transfermarkt” wycenia go na 3 miliony euro.

Czytaj więcej: Real wycenił swoją gwiazdę. Wiadomo, ile oczekuje za transfer tego lata