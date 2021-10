Legia – Lech: poznaliśmy składy na hit Ekstraklasy

Już dziś o 17:30 odbędzie się klasyk Ekstraklasy, czyli mecz Legia – Lech. Czesław Michniewicz i Maciej Skorża ogłosili już składy na ten hit.

Zostało coraz mniej czasu do pierwszego gwizdka sędziego Tomasza Musiała w meczu Legia – Lech

Szkoleniowcy obu drużyn wybrali już podstawowe składy na polski klasyk

Sprawdź, na których graczy zdecydowali się Czesław Michniewicz i Maciej Skorża

Legia – Lech: składy na mecz

Czesław Michniewicz jest chwalony za kapitalne występy Legii w Lidze Europy. Jednocześnie zmaga się z falą krytyki za kolejne ligowe porażki. Aktualnie mistrzowie Polski są tuż nad strefą spadkową, więc trener warszawskiego zespołu wystawił najsilniejszą możliwą jedenastkę. W bramce niespodziewanie stanie Kacper Tobiasz, który zastępuje kontuzjowanego Artura Boruca. Przed nim ustawieni będą Mateusz Wieteska, czy Artur Jędrzejczyk. W ofensywie nie brakuje zaś kluczowych ogniw jak Mahir Emreli oraz Luquinhas.

Maciej Skorża do Warszawy przyjechał po zwycięstwo. W przypadku wygranej, jego Lech wróci na fotel lidera i odskoczy Legii na aż 15 punktów (warszawianie mają jeszcze dwie zaległe potyczki). Kto zawalczy o wygraną z drużyną Czesław Michniewicza. Dostępu do bramki strzec ma Filip Bednarek, który przed sobą będzie miał asekurację między innymi Bartosza Salamona. Dział kreacji to zaś Adriel Ba Loua, Joao Amaral, czy Jakub Kamiński. Odpowiedzialność za wykończenie sytuacji powierzono Mikaelowi Ishakowi.

Legia: Tobiasz – Johansson, Jędrzejczyk, Wieteska, Ribeiro – Kastrati, Slisz – Muci, Josue, Luquinhas – Emreli

Lech: Bednarek – Satka, Salamon, Milić, Rebocho – Karlstrom, Tiba – Amaral, Adriel Ba Loua, Kamiński – Ishak

Czytaj także: Legia Warszawa – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (17.10.2021)