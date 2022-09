Janekx89 dla Goal.pl: Jacek Magiera może wrócić do gry. Sensacyjny kadrowicz powołany “na zachętę”

PressFocus Na zdjęciu: Jacek Magiera

Kowal zawinił, a Cygana powiesili – nie mylić z charyzmatycznym działaczem, człowiekiem orkiestrą Wojciechem. Staropolskie przysłowie pasuje idealnie do sytuacji z ostatnich dni w kilku klubach szczebla centralnego, gdzie głównie przez decyzje niekompetentnych dyrektorów sportowych największa wina za wyniki spada na trenerów, którzy nagle tracą swe posady.

Kolejne zwolnienia trenerów na poziomie centralnym, karuzela się rozpędza

Wojciech Łobodziński może spać spokojnie

Jacek Magiera może zakotwiczyć w Lechii Gdańsk. Ciekawe opcje

Mateusz Łęgowski po kilkudniowym pobycie na zgrupowaniu pierwszej reprezentacji ma dołaczyć do młodzieżówki

Asystent Papszuna poprowadzi inny klub?

W tym tygodniu pracę stracił Stanisław Szpyrka z lubelskiego Motoru, wśród kandydatów do jego zastąpienia przewijały się nazwiska Dariusza Dudka, Ireneusza Mamrota, Kamila Kieresia i Krzysztofa Brede. Jeden z nich nawet nie prowadził żadnych rozmów z drugoligowcem. Ostateczną decyzję podejmie Zbigniew Jakubas, główny akcjonariusz i prezes klubu. Jeden z trenerów spalił swą kandydaturę zaproponowaniem zapisu z premią za… utrzymanie w lidze, wcześniej oczywiście nakreślając plan naprowadzenia zespołu na zwycięskie tory i gonienie ligowego barażowego peletonu. Według moich informacji z ostatnich godzin głównym kandydatem jest Goncalo Feio, portugalski trener do lipca był głównym asystentem Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa. Rozważaną opcją na osobę zarządzającą w klubie jest Paweł Tomczyk, pracujący jako dyrektor sportowy w Rakowie, a od początku tego roku przez kilka miesięcy w warszawskiej Legii.

W poniedziałek dość tłoczno było w siedzibie klubu z Polkowic, rozmowy z prezesem, przedstawicielem miasta i jednego ze sponsorów odbywali kandydaci na trenera spadkowicza z pierwszej ligi. Mający wtedy jeszcze ważną umowę Szymon Szydełko przebywał w rodzinnym Rzeszowie, o końcu współpracy dowiedział się po przyjeździe do klubu we wtorek. I tak się przypadkiem złożyło, że zastąpił go Tomasz Grzegorczyk, czyli były trener… Resovii, zwolniony dokładnie tydzień wcześniej. Nie przypominam sobie krócej będącego na bezrobociu trenera na tym poziomie. W Resovii zmieniony został trener, a z posadą może pożegnać się dyrektor sportowy Sebastian Zabłocki, fatalnie zarządzający budową drużyny pierwszoligowca, który jak na te warunki – wbrew powszechnej opinii – posiada solidny budżet płacowy. Jednym z przykładów niech będzie ściągnięcie młodych zawodników, ale nie będących w tym sezonie młodzieżowcami (Klaudiusza Krasy i Daniela Morysa), przed sezonem w którym celem klubu miała być także walka o podium w Pro Junior System! Ściągnięci zostali na kluczowe pozycje, zwyczajnie nie robiąc swymi umiejętnościami różnicy i nawet nowy trener w meczu z Chrobrym nie wpuścił ich na boisko, dodatkowo tak (przypadkowo?) wyszło, że mają tego samego agenta.

Natomiast w Górniku Polkowice po spadku z pierwszej ligi przeprowadzono zbyt odważną rewolucję kadrową, za którą odpowiadał głównie były już trener, a kadrowo klub rykoszetem ucierpiał po awansie rezerw Zagłębia do drugiej ligi. Czołowi młodzi zawodnicy Miedziowych są wypożyczani do pierwszej ligi jak Patryk Kunsztal do Chrobrego Głogów lub pozostają w drużynie rezerw, będącej czarnym koniem dotychczasowych rozgrywek. Dla trenera Szydełki nie było jednak wytłumaczenia na brak zwycięstwa w siedmiu kolejnych spotkaniach i odpadnięcie po dogrywce z pierwszoligową Sandecją. Klub z Nowego Sącza od niedawna prowadzi Stanislav Varga. Usłyszałem na wczorajszym meczu Sączersów, że nazywany jest słowackim Tomaszem Hajto, gdzie liczy się głównie siła razy ramię i prosta taktyka z czwórką defensorów w linii. Piłkarze z Nowego Sącza już z nowym trenerem zupełnie nie dojechali na niedzielny mecz w Niepołomicach i zostali rozbici przez Puszczę 5:2, a zdobyte bramki zawdzięczają wyłącznie błędom młodego bramkarza gospodarzy. W roli gospodarza w Niepołomicach (trwa zupełna przebudowa stadionu w Nowym Sączu) Sandecja zagrała w czwartek ze Stalą Rzeszów, która wyrasta na czarnego konia zaplecza Ekstraklasy i po poprawieniu gry defensywnej (o czym pisałem w jednym z blogów) może namieszać w kontekście walki o czołowe pozycje. Mecz zakończył się zasłużonym zwycięstwem gości 1:0, bardzo dobrą zmianę wniósł wypożyczony z Legii Ramił Mustafajew, nękający swą zwinnością defensorów gospodarzy.

Natomiast prowadzona przez Piotra Plewnię drużyna Odry Opole przegrała w poprzedni piątek w Tychach 0:2, ale trener pozostanie na swoim stanowisku i jak donoszą lokalni kibice, w tej sprawie interweniował sam prezydent miasta. Odra w obecnej kolejce zmierzy się na swoim stadionie z walczącą o utrzymanie Skrą Częstochowa. Nie były prowadzone rozmowy z żadnym z ewentualnych kandydatów. Klubowi decydenci poszukują napastnika z kartą na ręku, jedną z rozważanych opcji jest Łukasz Gikiewicz.

Względny spokój w Miedzi

Z ekstraklasowych nowinek dotyczących trenerów: zupełnie nie było tematu zwolnienia Wojciecha Łobodzińskiego z Miedzi Legnica, szczególnie w przypadku braku zwycięstwa z kielecką Koroną jak głosiła jedna z plotek w środowisku. Mecz zakończył się remisem 2:2, a Łobodziński w spokoju przygotowywał drużynę do wyjazdowego meczu z Legią. Nadchodzącą przerwę na kadrę ma w spokoju przepracować i lepiej wkomponować w drużynę ściągniętych latem wielu zagranicznych zawodników.

W kontekście Lechii, którą z marnym efektem prowadzi asystent Maciej Kalkowski oprócz Aleksandara Vukovicia zakulisowo usłyszeć można o rozważaniu kandydatury Jacka Magiery, również jako ewentualnego dyrektora (sportowego) klubu. Odmówił Bartosz Grzelak, pozostający bez pracy po zwolnieniu ze szwedzkiego AIK Solna.

Powołania do reprezentacji zawsze wśród kibiców budzą emocje i wytykane są pojedyncze nazwiska. Zazwyczaj słusznie, bo Kamil Grosicki na najbliższe zgrupowanie został powołany również w funkcji “atmosfericia”, który przy okazji pomoże wprowadzić do dorosłej reprezentacji młodego Łęgowskiego z Pogoni. Tak się złożyło, że Mateusz (brat bliźniak Łukasz jest bramkarzem drugoligowej Olimpii Elbląg) w początkach swojej przygody z zawodową piłką oprócz swemu talentowi i determinacji dużo zawdzięcza przypadkowi. Został zmuszony do nagłego powrotu do klubu ze Szczecina. Po zakończonym pierwszym etapie wypożyczenia do hiszpańskiej Valencii wrócił do Szczecina w czasie pandemii, wyłącznie przez zmianę zarządzających klubową akademią. Pojawił się brak jednomyślności i wewnętrzne spory odnośnie przedłużania i wykupu umów młodych zawodników. Jeszcze przed rokiem regularnie występował zaledwie w trzecioligowych rezerwach z rywalami takimi jak Świt Skolwin czy Kluczevia Stargard. Powołanie bardziej “na zachętę” i przykład dla innych młodych zawodników, po kilkudniowym pobycie “na jedynce” opuści zgrupowanie i dołączy do reprezentacji młodzieżowej prowadzonej przez Michała Probierza, rozgrywającej mecze towarzyskie na Podlasiu (Suwałki i Białystok).