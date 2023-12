Lech pracuje nad zatrudnieniem Skorży? Ten ruch na to wskazuje

IMAGO / Newspix/ Paweł Jaskółka Na zdjęciu: Maciej Skorża

Lech Poznań niedawno zmienił trenera – Johna van den Broma zastąpił Mariusz Rumak

Nowy opiekun Kolejorza właśnie otrzymał wsparcie dwóch asystentów

Jednym z nich jest były współpracownik Macieja Skorży

Lech buduje fundamenty pod zatrudnienie Skorży

Lech Poznań w połowie grudnia dokonał zmiany na stanowisku szkoleniowca pierwszej drużyny. John van den Brom pożegnał się z pracą przy Bułgarskiej, a zastąpił go Mariusz Rumak, który ma prowadzić Kolejorza do końca sezonu 2023/24. Jednak docelowo nowym trenerem poznaniaków ma zostać Maciej Skorża.

Dawid Dobrasz i Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformowali, że klub z Wielkopolski rozpoczął już “starania” o nawiązanie współpracy z byłym opiekunem Urawy Red Diamonds. Poznaniacy właśnie zatrudnili dwóch asystentów, którzy mają wspierać Mariusza Rumaka. Do sztabu szkoleniowego 46-latka dołączą Rafał Janas i Grzegorz Wojtkowiak, co zostało oficjalnie potwierdzone.

Sztab szkoleniowy Lecha skompletowany ✅ W roli asystentów trenera Mariusza Rumaka dołączają Rafał Janas, dla którego to powrót na Bułgarską po 1,5 roku, a takze Grzegorz Wojtkowiak z @AkademiaLP. Obaj byli już mistrzami Polski z Kolejorzem. — Lech Poznań (@LechPoznan) December 29, 2023

W kontekście powrotu Skorży kluczową rolę ma odegrać Janas, który towarzyszył mu m.in. w Japonii:

– Można to uznać jako forpocztę dla Macieja Skorży, chociaż wiemy, że jeden z najbardziej utytułowanych polskich trenerów ma także chrapkę na pracę za granicą. Jednak jasne jest, że dla zarządu Lecha to faworyt do objęcia posady po Mariuszu Rumaku i przejęcia Lecha po raz trzeci w swojej karierze – piszą Dobrasz i Włodarczyk.

Przyszłość Macieja Skorży rozstrzygnie się zapewne dopiero za kilka miesięcy, ponieważ zapowiedział on, że planuje półroczną przerwę.