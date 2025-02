Lech Poznań ma problem. Gwiazdor nie trenował z drużyną

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Afonso Sousa nie trenował z zespołem

Lech Poznań kapitalnie rozpoczął zmagania w rozgrywkach Ekstraklasy w 2025 roku. Kolejorz pokonał Widzew Łódź 4:1 i tym samym potwierdził, że celuje w mistrzostwo Polski. Jednym z bohaterów spotkania był Afonso Sousa, który zdobył dwie bramki.

Portugalczyk jest jednym z najlepszych zawodników Lecha Poznań w bieżącym sezonie. W meczach Ekstraklasy za każdym razem wychodził od pierwszej minuty i obecnie trudno sobie wyobrazić zespół Nielsa Frederiksena bez niego. Sousa ma na koncie łącznie 19 ligowych spotkań, w których zdobył 8 bramek i zanotował 5 asyst.

WIDEO: Boniek: Ekstraklasa jest ciekawa

Tymczasem przed zbliżającym się spotkaniem z Lechią Gdańsk pojawił się mały problem. Może się okazać, że Niels Frederiksen po raz pierwszy w tym sezonie Ekstraklasy będzie zmuszony do wystawienia składu bez Afonso Sousy. Portugalczyk nie brał udziału w ostatnim treningu z drużyną, a zamiast tego pracował z fizjoterapeutami. Wszystko wskazuje na to, że pomocnik doznał jakiegoś urazu.

Być może to tylko niewielki kłopot zdrowotny, który zostanie zażegnany do niedzielnego wyjazdu do Gdańska. Natomiast kadra Lecha jest na tyle szeroka, że Niels Frederiksen może spokojnie dać odpocząć kluczowemu piłkarzowi w starciu z niżej notowanym rywalem.