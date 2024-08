Frederiksen skomentował wygraną Lecha. Jedna rzecz cieszy go szczególnie

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech Poznań zaliczył udany początek sezonu

Sobotni mecz Zagłębia Lubin z Lechem Poznań z pewnością nie był porywającym widowiskiem. Spotkanie nie obfitowało w szczególnie dużą liczbę sytuacji podbramkowych. Kolejorz zrobił jednak swoje i zgarnął trzy punkty. Jedyną bramkę w tym pojedynku zdobył Alfonso Sousa w 19. minucie. Niels Frederiksen po końcowym gwizdku przyznał, że jest szczególnie zadowolony z mentalności, jaką pokazał jego zespół.

– Przede wszystkim cieszymy się z tego zwycięstwa. Po meczu dowiedziałem się, że ostatni raz wygraliśmy tutaj około trzech lat temu, co pokazuje, jak trudny to teren dla Lecha. Lubin jest wymagającym miejscem do gry dla naszej drużyny, dlatego tym bardziej cieszy wygrana – stwierdził Frederiksen.

– To był trudny, wyrównany mecz, w którym zmierzyliśmy się z solidnym przeciwnikiem. Rywal dobrze radził sobie w fazach przejściowych i był dobrze zorganizowany. Jestem usatysfakcjonowany trzema punktami, ale przede wszystkim jestem zadowolony z mentalności, jaką zaprezentował zespół. Walka na boisku była imponująca. To zawsze jest miłe dla trenera, kiedy zespół, mimo że nie wszystko układa się idealnie, jak miało to miejsce w ostatnich 15 minutach, walczy do końca o każdą piłkę i zwycięstwo. Tak właśnie było dzisiaj – podsumował szkoleniowiec Lecha Poznań.

Zwycięstwo pozwoliło Lechowi awansować, przynajmniej tymczasowo, na fotel lidera PKO Ekstraklasy. Kolejorz w pięciu kolejkach uzbierał dziesięć punktów, tyle samo, co Cracovia.

