fot. PressFocus Na zdjęciu: Mario Maloca

Lechia Gdańsk kompromituje się nie tylko na boisku, ale również poza nim

Ostatnio duże zamieszanie związane było z cenami wejściówek na mecz Biało-zielonych z Legią Warszawa

Jedna z kibicek opublikowała w sieci wiadomość, jaką otrzymała od klubu na żądanie zwrotu pieniędzy za bilet sprzed obniżki

Lechia zszokowała

Lechia Gdańsk jest w trakcie przygotowań do meczu ze Stala Mielec na wyjeździe. Tydzień później na drodze Biało-zielonych stanie natomiast Legia Warszawa. Przy okazji drugiego spotkania miał miejsce medialny chaos, bo władze Lechii najpierw informowały o podniesieniu cen za bilety, aby później ogłosić obniżkę.

W mediach społecznościowych popularność zbiera natomiast wiadomość jednej z fanek gdańskiej ekipy, która żądała od klubu zwrotu pieniędzy za bilety sprzed obniżki. Odpowiedź, jaką otrzymała, mogła zszokować. Stanowisko w sprawie zabrał także prezes Ziemowit Deptuła.

Szalona odpowiedź Lechii

“Witam, Często tak bywa że zakupi Pan np. spodnie dzisiaj za 150 zł a jutro będą za 50 zł i nie można mieć do nikogo pretensji. Często czym bliżej daty np. koncertu to bilety są droższe, zakupując bilety w pierwszej cenie był Pan świadomy ich ceny. Rekompensatą jest dodany voucher do każdego biletu, na który może Pan zaprosić znajomego” – napisano do fanki gdańskiej drużyny.

Przepraszam. Jest mi po prostu wstyd. Jutro tę sprawę wyjaśnię. https://t.co/MixgW6pMdf — Ziemek Deptuła (@ZDeptula) May 10, 2023

O ile klubowi pracownicy tak naprawdę zignorowali żądanie kibicki, to do odpowiedzialności poczuwał się sternik klubu, przepraszając za absurdalną wiadomość. Jednocześnie zapewnił, że zajmie się sprawą.

