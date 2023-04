Pressfocus Na zdjęciu: Korona Kielce – Zagłębie Lubin

Aż cztery gole do przerwy oglądali kibice zgromadzeni na trybunach stadionu w Kielcach

Druga połowa nie była już tak zacięta i obfitująca w bramki

Spotkanie zakończyło się remisem 2:2, dzięki czemu Korona podtrzymała passę meczów bez porażki

Cios za cios, gol za gol przez 45 minut w Kielcach

Aż cztery gole padły w Kielcach do przerwy, zwiastując kibicom znakomite widowisko również po zmianie stron. Strzelanie rozpoczęło Zagłębie, a konkretnie Marko Poletanovic. Serb miał jednak sporo szczęścia. Po jego uderzeniu piłka odbiła się rykoszetem od jednego z piłkarzy Korony Kielce, czym zmyliła bramkarza.

Jest gol w Kielcach! 🔥



Rykoszet nieco pomógł i Marko Poletanović daje prowadzenie @ZaglebieLubin! ⚽



📺 Mecz możecie oglądać w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgkuOv pic.twitter.com/b5NcAFXz16 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 23, 2023

Nie podłamało to gospodarzy, którzy wzięli się szybko do odrabiania strat. W 30. minucie po wrzutce z rzutu różnego na 1:1 trafił Yevgeniy Shikavka, który skierował piłkę głową do siatki obok bezradnego Dioudisa. 10 minut później Białorusin miał na koncie już dwa trafienia. Precyzyjną wrzutkę w pole karne posłał Podgórski, a napastnik udanie główkował, dzięki czemu wyprowadził swój zespół na prowadzenie.

Na odpowiedź @Korona_Kielce nie trzeba było długo czekać! Jewgienij Szykawka kapitalnie odnalazł się w polu karnym po rzucie rożnym! ⚽



📺 To jak teraz odpowie @ZaglebieLubin? Oglądamy w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgkuOv pic.twitter.com/IUSe8Clyud — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 23, 2023

Zagłębie nie miało ochoty schodzić do szatni przegrywając, dlatego rzuciło się do zrywu jeszcze przed upływem 45 minuty. Dwójkową akcją popisali się Chodyna i Kurminowski, a napastnik Miedziowych strzałem z bliskiej odległości pod poprzeczkę strzelił na 2:2.

Dzieje się w Kielcach! 2:2 do przerwy, a wyrównał w 44. minucie Dawid Kurminowski! ⚽



📺 Mecz możecie oglądać w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Rle32p0hCW pic.twitter.com/zu5iSB2eAB — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 23, 2023

Gdy kurz opadł, spadło zaangażowanie zespołów

Druga połowa meczu w Kielcach toczona była już w wyraźnie spokojniejszej atmosferze. Piłkarze coraz częściej gubili koncentrację, a akcje były mocno szarpane.

Korona wolała już nie ryzykować i zadowoliła się remisem. Z rezultatu nie mogło być zadowolone Zagłębie, które w przypadku wygranej Śląska spadnie do strefy spadkowej.