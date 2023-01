Pressfocus Na zdjęciu: Filipe Nascimento

Pechowo potoczyło się dla Radomiak Radom zimowe zgrupowanie w Turcji. Podczas jednego ze sparingów poważnego urazu doznał Filipe Nascimento. Portugalczyk do końca sezonu nie pojawi się już na murawie.

Radomiak Radom, wzorem innych polskich klubów udał się na zimowe zgrupowanie do Turcji. To właśnie tam piłkarze Mariusza Lewandowskiego mieli ćwiczyć nowe rozwiązania taktyczne i przygotowywać się do rundy wiosennej w Ekstraklasie. Obóz przygotowawczy niestety musiał opuścić Filipe Nascimento, o czym też poinformował klub.

Portugalczyk doznał poważnego urazu kolana i niezbędna będzie operacja. 28-latek w tym sezonie nie pojawi się już na murawie. To fatalna wiadomość dla klubu pod wieloma względami. Mocno zainteresowana sprowadzeniem pomocnika była Lechia Gdańsk, a rozmowy między klubami były już na zaawansowanym etapie. Kontuzja zawodnika przekreśla szanse na transfer.

2. Filipe Nascimento również przerwał zgrupowanie z powodu kontuzji. Obecnie znajduje się w Portugalii, gdzie został poddany badaniom. Filipe czeka operacja kolana. W tym sezonie zawodnik nie pojawi się już na boisku. — RKS Radomiak Radom (@1910radomiak) January 16, 2023

Klub przedstawił jednak też pozytywne wieści. Do Radomia wrócił zmagający się z urazem Leandro Rossi, a treningi z drużyną wznowił już Dawid Abramowicz. 31-latek wrócił już do treningów na pełnych obrotach i niedługo będzie do dyspozycji trenera.