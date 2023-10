Kittel porównał grę w Niemczech i w Polsce. “To nie najważniejsze”

PressFocus Na zdjęciu: Sonny Kittel

Sonny Kittel miał być gwiazdorskim wzmocnieniem Rakowa Częstochowa

Niemiecki piłkarz o polskich korzeniach udzielił wywiadu portalowi Transfermarkt

Wypowiedział się w nim o różnicach między Niemcami, a Polską

“Raków jest jak Union Berlin”

Sonny Kittel trafił latem do Rakowa Częstochowa z Hamburger SV. Pomocnik miał być wielkim wzmocnieniem Medalików, ale obecnie wciąż trwa jego adaptacja do nowej drużyny. 30-latek udzielił wywiadu portalowi Transfermarkt. Tematem przewodnim był, rzecz jasna, niedawny transfer.

– Podjęliśmy tę decyzję z rodziną. Zbadaliśmy możliwe opcje, gdy okazało się jasne, że nie zostanę w Hamburgu. Ważne dla nas było, by znów spróbować swoich sił za granicą. Mam powiązania z Polską, cała moja rodzina się tam urodziła. Spodziewamy się drugiego dziecka, więc chcieliśmy być blisko niej. Były też szansę na grę w Lidze Mistrzów. Ostatecznie skończyło się na Lidze Europy. Projekt klubu zapowiadał się ekscytująco: wygrać tytuł i ewentualnie powalczyć w europejskich pucharach – powiedział Kittel. Jakie są pierwsze wrażenia gracza w Polsce? – To nie jest całkowite przeciwieństwo HSV i Hamburga, ale to zawsze zmiana, gdy opuszczasz Niemcy. Wiele rzeczy jest nowych. Klub jest bardzo profesjonalny. Infrastruktura nie jest tak dobra, jak w Hamburgerze, ale nie jest to najważniejsze. Najważniejsza jest praca. Nie mamy, czego wstydzić się, porównując się z Niemcami – dodał.

Jest to swoista odpowiedź na niedawne zarzuty, jakoby Kittelowi nie podobało się w Częstochowie.

Pomocnik wystosował też ciekawe porównanie.

– Droga Rakowa przypomina nieco tę Unionu Berlin. Też awansował rok po roku, pierwszy raz zakwalifikował się do Europy. To coś wyjątkowego dla Polski – uważa 30-latek.

Kittel rozegrał w tym sezonie już 12 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwie bramki i asystę.

