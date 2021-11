Co za gol Podolskiego! Stadiony świata [WIDEO]

Pressfocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Lukas Podolski zdobył pierwszego gola w Ekstraklasie w poprzedniej serii gier przeciwko Legii Warszawa (3:2). Tymczasem w sobotę znów wpisał się na listę strzelców podczas rywalizacji z Górnikiem Łęczna (2:1). Tym razem mistrz świata z 2014 r. odpalił atomowy strzał zza pola karnego, po którym piłka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do siakti.

Lukas Podolski zanotował drugie trafienie na boiskach PKO Ekstraklasy

Tym razem napastnik popisał się atomowym uderzeniem z dystansu podczas rywalizacji Górnik Łęczna – Górnik Zabrze

Podopieczni Jana Urbana zgarnęli drugi komplet punków z rzędu

Kolejny gol Podolskiego

Odkąd Lukas Podolski dołączył do PKO Ekstraklasy, media wytykały napastnikowi brak formy. Brak goli czy asyst nie wpływała dobrze na samopoczucie zawodnika. Jednak 36-latek przełamał strzelecką niemoc w starciu z Legią Warszawa (3:2).

Na początku sezonu Jan Urban stwierdził, że zdobywanie goli przez Podolskiego to tylko kwestia czasu. Piłkarz wziął się do pracy i teraz widać tego efekty.

W sobotę zmagania na polskich boiskach wystartowały od pojedynku Górnik Łęczna – Górnik Zabrze. Tegoroczny beniaminek świetnie rozpoczął zawody, ale po 300 sekundach Lukas Podolski doprowadził do remisu.

𝙋𝙊𝘿𝙊𝙇𝙎𝙆𝙄 ‼🤯 On jednak wciąż potrafi strzelać przepiękne gole! 💥 Fenomenalne trafienie dla @GornikZabrzeSSA 🔥



📺 Górnicze derby trwają w CANAL+ SPORT pic.twitter.com/jZzAYtxafR — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 27, 2021

W 11. minucie otrzymał przytomne zagranie na skraju pola karnego, a po chwili uderzył nie do obrony w kierunku lewego okienka. Futbolówka po drodze obiła jeszcze słupek i wpadła do siatki.

Finalnie mecz zakończył się kolejnym zwycięstwem Górnika Zabrze (2:1). Przed przerwą prowadzenie gościom zapewnił Dadok i korzystny rezultat udało się utrzymać do końca. Natomiast Górnik Łęczna nie poprawił swojej sytuacji, przez co nadal czeka na drugi komplet punków po awansie do elity.

Przeczytaj również: Dojdzie do kolejnej zmiany trenera na Łazienkowskiej?