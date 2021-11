Pressfocus Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Marek Gołębiewski miał pracować w Legii do końca sezonu. Jednak po wywiadzie Dariusza Mioduskiego pojawiło się wiele niejasności. W piątek nad ranem Michał Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że wkrótce może dojść do kolejnej zmiany trenera na Łazienkowskiej.

Wyniki Legii Warszawa po zwolnieniu Czesława Michniewicza wciąż są dalekie od ideału

Marek Gołebiewski nie może poprawić sytuacji klubu, który notuje najgorszy sezon od 85 lat

Dariusz Mioduski planuje zakontraktować Marka Papszuna, ale trener Medalików prawdopodobnie przyjmie taką ofertę dopiero latem

Dlatego też, wkrótce może dojść do trzeciej zmiany trenera w stołecznym klubie

Dariusz Mioduski ma plan na poprawę sytuacji?

Dariusz Mioduski wywołał niemałe poruszenie w piłkarskim środowisku, kiedy w klubowych mediach Legii pojawił się z nim wywiad tuż przed rywalizacją z Leicester. Działacz otwarcie przyznał, że głównym celem Wojskowych będzie zakontraktowanie Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa. Trener Medalików ma jednak ważny kontrakt do końca sezonu i nie zamierza obejmować sterów w stołecznej drużynie już teraz.

Sytuacja robi cię coraz bardziej poważna. Legia Warszawa ma tyle samo punktów, co beniaminek z Łęcznej i przed 16. kolejka PKO Ekstraklasy jest na szarym końcu ligowej tabeli. Marek Gołębiewski odkąd przejął stery po Czesławie Michniewiczu, wygrał tylko spotkanie z niżej notowanym rywalem w Pucharze Polski.

Z tego względu właściciel klubu po raz kolejny spróbuje uratować sezon i rozważa zatrudnienie tymczasowego trenera zanim do stolicy przyjedzie Papszun. Według Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl, w najbliższych dniach może dojść do trzeciej zmiany szkoleniowca w Legii. Na ten moment nie padły żadne szczegóły, kto mógłby podjąć się takiego wyzwania. Na pewno będzie to człowiek z bogatym doświadczeniem.

Jeżeli powyższe wieści znajdą potwierdzenie w rzeczywistości, Marek Gołebiewski wróci do pracy w rezerwach, natomiast nowy opiekun Legionistów spróbuje poprawić obecną sytuację przed ostateczną zmianą menadżera.

Mistrzowie Polski najbliższy mecz rozegrają w niedzielę z Jagiellonią. Duma Podlasia od trzech kolejek kontynuuje serię meczów bez porażki i obecnie zajmuje siódmą lokatę w tabeli.

Legia Warszawa Jagiellonia Białystok 1.82 3.70 5.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25. listopada 2021 12:02 .

Przeczytaj również: Mioduski: chcemy porozumieć się z Markiem Papszunem