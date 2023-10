fot. PresSfocus Na zdjęciu: Erik Exposito

Śląsk Wrocław jest rewelacją tego sezonu Ekstraklasy

Fantastycznie w barwach lidera tabeli spisuje się Erik Exposito

Jedenaście bramek pozwoliło mu wyrównać wynik strzelecki z najlepszej kampanii

Rekordowy sezon Exposito

Śląsk Wrocław jest obecnie sensacyjnym liderem tabeli Ekstraklasy. W sobotę ekipa Jacka Magiery rozgromiła Legię Warszawa aż 4-0, potwierdzając, ze może w tym sezonie mierzyć naprawdę wysoko.

Doskonale w barwach wrocławian spisuje się Erik Exposito, który jest niekwestionowanym liderem drużyny i faworytem do zdobycia korony króla strzelców Ekstraklasy. Kapitan Śląska zgromadził w dwunastu meczach jedenaście goli oraz trzy asysty. Mateusz Rokuszewski przeanalizował, że wyrównał już tym samym dorobek strzelecki z sezonu 2021/2022, który był dotychczas jego najlepszym. Teraz Hiszpan ma ogromne szansę, aby poważnie wyśrubować swój rekord, gdyż jest dopiero październik.

Ligowe dorobki Erika Exposito:



19/20: 8 goli

20/21: 9 goli

21/22: 11 goli

22/23: 7 goli

23/24: 11 goli



Mamy październik. — Mateusz Rokuszewski (@mRokuszewski) October 21, 2023

Latem Exposito był bliski wyprowadzki z Wrocławia. W grę wchodził transfer zagraniczny lub przenosiny do Rakowa Częstochowa. Mistrzowie Polski nieustannie mają go na swojej liście życzeń i zimą z pewnością podejmą kolejną próbę ściągnięcia go do siebie.

