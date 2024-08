Legia Warszawa w czwartek zmierzy się w rewanżowym meczu z Dritą w Lidze Konferencji. Jak informuje portal legioniści.com, w kadrze meczowej będzie Kacper Tobiasz. Z kolei do Kosowa nie poleci Artur Jędrzejczyk.

Tobiasz może grać, Jędrzejczyk musi przejść dodatkowe badania

Legia Warszawa jest krok od awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji. Podopieczni Goncalo Feio przed tygodniem wygrali przed własną publicznością pierwsze spotkanie z Dritą (2:0). W czwartek (29 sierpnia) udadzą się do Kosowa, aby w rewanżu bronić zaliczki.

Natomiast podczas weekendowego spotkania ze Śląskiem Wrocław kontuzji doznali Kacper Tobiasz i Artur Jędrzejczyk. Zawodnicy stołecznego klubu podczas interwencji w obronie zderzyli się głowami, co skończyło się na tym, że obaj trafili do szpitala. Występ obu piłkarzy podczas starcia z Dritą stał więc pod znakiem zapytania. Aczkolwiek portal Legioniści.com przekazał, że tylko jeden z nich nie znajdzie się w kadrze meczowej na rewanżowe spotkanie w Kosowie.

W Polsce zostanie Artur Jędrzejczyk, który przechodzi dodatkowe badania neurologiczne. Decyzja o tym, że obrońca nie zagra w następnym meczu, była podyktowana względami zdrowotnymi 36-latka. Sztab nie chce ryzykować jego zdrowia po feralnym zdarzeniu.

Natomiast wszystko wskazuje na to, że Kacper Tobiasz będzie gotowy do gry z Dritą. Portal Legioniści.com przekazał, że bramkarz trenował w środę z resztą zespołu. Podczas zajęć reprezentant Polski do lat 21 miał założony specjalny hełm.

Spotkanie Drita – Legia odbędzie się w czwartek (29 sierpnia) o godzinie 20:00 na stadionie Fadil Vokrri Stadium w Pisztinie.