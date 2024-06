Motor buduje skład na Ekstraklasę. Kolejne przedłużenie umowy

PressFocus Na zdjęciu: Kacper Rosa

Oficjalnie: Kacper Rosa na dłużej w Motorze Lublin

Po 32. latach Motor Lublin wraca do Ekstraklasy. Zespół ze stolicy województwa lubelskiego zapewnił sobie awans do elity po pasjonującym finale baraży przeciwko Arce Gdynia. Podopieczni Mateusza Stolarskiego wygrali to spotkanie 2:1. Klub już rozpoczął budowę składu na przyszły sezon, a jednym z zawodników, który pozostał w drużynie jest Samuel Mraz.

Jednak nie tylko słowacki napastnik zostaje na dłużej w Lublinie. Motor za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej poinformował o kontynuowaniu współpracy z Kacprem Rosą. Umowa 29-letniego defensora z klubem została automatycznie przedłużona o kolejne 12 miesięcy.

Kacper Rosa był jednym z bohaterów Motoru Lublin w walce o Ekstraklasę. 29-latek najpierw w półfinale obronił decydujący rzut karny w serii jedenastek. Natomiast w finale z Arką Gdynia zaprezentował się ze znakomitej strony, mimo fatalnego błędu skutkującego golem dla rywali. Bramkarz był niezwykle zadowolony, że wraz z zespołem udało mu się awansować do elity.

– Zrobiliśmy awans oczywiście w naszym stylu, czyli z dramaturgią. Pokazaliśmy po raz kolejny, że jesteśmy drużyną, w którą trzeba wierzyć do samego końca. Nieważne, co się dzieje na boisku, my zawsze tworzymy zespół, który ma za sobą dużą liczbę kibiców. Skupiamy się głównie na sobie, a nie na przeciwnikach. To my jesteśmy rywalami, z którymi inni boją się grać – powiedział Kacper Rosa, cytowany przez portal „lublin24.pl”.

