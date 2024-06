PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Zmiany przed sezonem w PKO Ekstraklasie

Motor Lublin po 32 latach nieobecności wywalczył sobie prawo do gry w PKO Ekstraklasie od następnego sezonu. Podopieczni najpierw Goncalo Feio, a od kilku miesięcy Mateusza Stolarskiego kapitalnie zaprezentowali się w rundzie jesiennej w rozgrywkach Fortuna 1. ligi, gdzie jako beniaminek potrafili pokonać faworyzowane ekipy. Troszkę gorzej było na wiosnę, ale i tak dobry wynik z pierwszej rundy i przyzwoite rezultaty osiągane po zimowej przerwie sprawiły, że lublinianie zagrali w barażach. A tam w piorunujący sposób rozprawili się najpierw z Górnikiem Łęczna i w finale z Arką Gdynia.

To wszystko powoduje, że w przeciągu dwóch lat Motor zaliczył awans z 2. ligi do PKO Ekstraklasy. Ostatnio taką samą drogę przeszedł Ruch Chorzów, który jednak szybko pożegnał się z elitą. Aby to samo nie stało się z drużyną z Lubelszczyzny konieczne są wzmocnienia oraz podniesienie jakości. W tym celu klub już teraz zdecydował ogłosić się pierwsze decyzje kadrowe i odejścia graczy, którzy w zakończonym sezonie odgrywali raczej marginalne role.

Beniaminek PKO Ekstraklasy oficjalnie poinformował o odejściu Przemysława Szarka, Piotra Kusińskiego oraz Michała Żebrowskiego. Z kolei Dawid Kasprzyk i Damian Sędzikowski opuszczą Motor Lublin po wygaśnięciu obecnych kontraktów, czyli wraz z końcem czerwca. Z drugiej strony klub zdecydował się przedłużyć umowę Samuelem Mrazem.

Czytaj więcej: Piast Gliwice pracuje nad premierowym wzmocnieniem