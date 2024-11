Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Juan Ibiza

Said Hamulić oraz Juan Ibiza kontuzjowani

Widzew Łódź za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej opublikował raport medyczny. Jak się okazuje, w ostatnim czasie kontuzji nabawili się dwaj zawodnicy drużyny z Serca Łodzi – Said Hamulić oraz Juan Ibiza. 24-letni bośniacki napastnik doznał urazu kolana, a część rehabilitacji będzie przechodził w Holandii. Jego powrót do treningów jest planowany na styczeń. Natomiast 29-letni hiszpański środkowy obrońca naderwał mięsień i wygląda na to, że kontuzja stopera jest mniej poważna.

Trzeba powiedzieć, że Said Hamulić okazał się niewypałem transferowym w Widzewie Łódź. Sześciokrotny reprezentant Bośni i Hercegowiny występuje w koszulce zespołu Widzewiaków od lipca 2024 roku, kiedy został wypożyczony do ekstraklasowego klubu z Tuluzy. Dotychczasowy bilans napastnika w Widzewie Łódź wygląda następująco – 8 meczów, 1 bramka oraz 2 asysty. W przeszłości atakujący grał w Stali Mielec, gdzie pokazywał się ze zdecydowanie lepszej strony.

Juan Ibiza to natomiast podstawowy stoper łódzkiej ekipy, więc strata środkowego obrońcy będzie dużo większym ciosem dla drużyny prowadzonej przez Daniela Myśliwca. Mierzący 187 centymetrów defensor z powodzeniem przywdziewa trykot Widzewa od września 2023 roku, gdy przeprowadził się do Polski za darmo z Ibizy. 29-letni hiszpański piłkarz w barwach czterokrotnego mistrza Ekstraklasy rozegrał łącznie 34 spotkania, strzelił 1 gola, a ponadto popisał się 1 ostatnim podaniem.