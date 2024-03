SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Petteri Forsell

Korona walczy o utrzymanie w Ekstraklasie. Kielczanie są blisko strefy spadkowej

Kontuzji doznał Nono, ważny zawodnik ekipy Kamila Kuzery

Hiszpana zastąpić ma doskonale znany w naszym kraju Petteri Forsell

Ekstraklasa. Korona “nic nie ryzykuje”

Wobec powyżej kontuzji Nono, Korona pilnie poszukiwała zastępcy Hiszpana. Kielczanie walczą o utrzymanie w Ekstraklasie – obecnie zajmują 15. lokatę. Ich przewaga nad strefa spadkową to… lepszy bilans bramkowy. Puszcza ma w dorobku tyle samo punktów, ale straciła więcej bramek.

Do drużyny dołączył Petteri Forsell. Fin podpisał kontrakt ważny do końca trwającego sezonu. Co na temat tego transfery powiedział Paweł Golański? Dyrektor sportowy Korony przedstawił swoje zdanie w rozmowie z Damianem Wysockim.

– Robimy wszystko, aby zgłosić go już na Widzew. Był w treningu z drużyną z niższej ligi. W tym tygodniu zagrał nawet 45 minut w sparingu. Zebraliśmy informacje o jego obecnym stanie, dostaliśmy zapisy z GPS-u. Z tego wynika, że jest przygotowany. Tkankę tłuszczową ma na poziomie ośmiu i pół procent. Ma krępą budowę. Wiem, że wielu mówi, że on jest gruby, ale tak nie jest. To bardzo pracowity człowiek – tłumaczy Golański dziennikarzowi portalu wkielcach.info.

– Nic nie ryzykujemy, a możemy liczyć na atuty Petteriego, które zna cała Polska – dodał dyrektor Korony.