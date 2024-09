Jędrzejczyk zrównał się z legendą Legii Warszawa

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Artur Jędrzejczyk

388 – liczba meczów Artura Jędrzejczyka w Legii

Artur Jędrzejczyk trafił do Legii Warszawa w 2006 roku. W klubie z Łazienkowskiej zadebiutował w Ekstraklasie w sezonie 2006/07. Na początku swojej kariery był wypożyczany do GKS-u Jastrzębie, Dolcanu Ząbki i Korony Kielce. W 2013 roku został sprzedany do rosyjskiego Krasnodaru. Natomiast do warszawskiego zespołu na stałe wrócił w 2017 roku.

Od tego czasu mógł śrubować klubowy rekord w liczbie meczów dla Legii. Jego dorobek po meczu z Medalikami wynosi – 388. To oznacza, że Jędrzejczyk zrównał się z legendarnym Kazimierzem Deyną, który występował z “Elką” na piersi w latach 1966-1978. Jędrzejczyk w tej klasyfikacji teraz goni Miroslava Radovicia, który ma na koncie 391. meczów.

Rekordzistą pod względem liczby występów w barwach Legii jest Lucjan Brychczy, który rozegrał 452. mecze. Na drugim miejscu plasuje się Jacek Zieliński, obecny dyrektor sportowy, z dorobkiem 404. spotkań.

3⃣8⃣8⃣ meczów Artura Jędrzejczyka w barwach Legii Warszawa.



Nasz kapitan zrównał się liczbą występów z Kazimierzem Deyną.



Gratulujemy! pic.twitter.com/6KNdXhqZBV — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) September 16, 2024

Po odejściu Josue, opaskę kapitana Legii przejął Jędrzejczyk. 37-letni obrońca w czerwcu przedłużył swoją umowę, która będzie obowiązywać do końca sezonu 2024/25.