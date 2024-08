Jagiellonia Białystok pozyskała macedońskiego skrzydłowego

Jagiellonia Białystok ma nowego skrzydłowego. Mistrz Polski wypożyczył Darko Churlinova z Burnley FC do końca obecnego sezonu.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Darko Churlinov

Darko Churlinov trafił do Białegostoku

Jagiellonia Białystok w środę zmierzy się w pierwszym meczu 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów z norweskim FK Bodo/Glimt. W przypadku awansu do fazy play-off, rywalem będzie Crvena zvezda Belgrad. Serbowie nieprzerwanie od 2018 roku zdobywają mistrzowski tytuł w Serbii. Piłkarze Dumy Podlasia mają już plan minimum, czyli awans do fazy ligowej Ligi Konferencji, ale celują wyżej.

Klub w środowe popołudnie ogłosił, że na resztę sezonu wypożyczony został Darko Churlinov. W 2022 roku przeniósł się ze Stuttgartu do Burnley FC za 3,5 mln euro. W angielskim klubie nie mógł się przebić, dlatego też drugą rundę poprzedniego sezonu spędził w Schalke 04 Gelsenkirchen na drugim poziomie rozgrywkowym. 24-latek z Macedonii Północnej występował w przeszłości również w FC Koln. W 1. Bundeslidze zdołał rozegrać 16 meczów. Teraz Churlinov spróbuje się odbudować w Ekstraklasie.

– Jestem pełen pasji, nie postrzegam siebie jeszcze jako doświadczonego gracza. Widzę siebie raczej jako oddanego zawodnika, który w pierwszej kolejności chce pomoc zespołowi. Zawsze stawiam się w roli osoby, która na pierwszym miejscu daje dobro drużyny. Liczę na to, że będę mógł pokazać to na boisku, a wszystko pójdzie dobrze – stwierdził w rozmowie z klubowymi mediami.

Cześć Darko 👋. Widzimy się przy Słonecznej❗️ pic.twitter.com/tBykHQxzBc — Jagiellonia Białystok (@Jagiellonia1920) August 7, 2024

Macedończyk dodał, że na pierwszym miejscu jest dobro drużyny. – Chcę, żeby wygrywała, zdobywała punkty, awansowała do kolejnej rundy. Chcę po prostu pomóc drużynie. Nieważne czy to gol, asysta, czy głęboki powrót. Będę cieszył się z tego, że mogę to zrobić – zaznaczył.