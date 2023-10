Chyba nikt nie spodziewał się, że Jagiellonia Białystok po rozegraniu ponad 1/4 sezonu będzie punktować na poziomie Legii, Rakowa i Lecha. Wybraliśmy się zatem do Białegostoku, by sprawdzić, skąd taka forma, czy nie obawiają się powtórzenia scenariusza Wisły Płock oraz by zakręcić kołem fortuny, którym na co dzień kręcą piłkarze.