fot. Pressfocus Na zdjęciu: Ivi Lopez (w środku)

Ivi Lopez będzie dostępna ma hit Ekstraklasy

Raków Częstochowa nie rozpoczął sezonu 2024/2025 najlepiej. Po czterech kolejkach ma na koncie siedem punktów, co jest rezultatem delikatnie poniżej oczekiwań. Problemem ekipy Marka Papszuna jest bez wątpienia nieskuteczna ofensywa, bowiem do tej pory zdołała strzelić zaledwie trzy bramki. W grze Medalików brakuje błysku i niekonwencjonalności, co przez długi czas zapewniał Ivi Lopez. Hiszpan wciąż uchodzi za największą gwiazdę Rakowa, choć ma za sobą fatalne miesiące. W trakcie przygotowań do poprzedniego sezonu zerwał więzadła krzyżowe, a po powrocie nabawił się kolejnej kontuzji. W rezultacie pauzuje w zasadzie już od ponad roku. Nie wziął również udziału w przedsezonowym obozie. Kibice z Częstochowy muszą uzbroić się w cierpliwość, natomiast już niebawem powinni ujrzeć 30-latka na murawie.

Kamil Głębocki na portalu X poinformował, że z Lopezem jest coraz lepiej. Coraz częściej trenuje z drużyną, a jego forma fizyczna się poprawia. Padła nawet konkretna data powrotu – Hiszpan ma być w pełni dyspozycyjny na mecz z Legią Warszawa, który ma zostać rozegrany w 8. kolejce tego sezonu Ekstraklasy. Do gry ma powrócić po wrześniowej przerwie reprezentacyjnej. Raków nie chce się pospieszyć, aby nie popełnić kolejnego błędu, co mogłoby doszczętnie zrujnować dalszą karierę gwiazdora.

Widziałem dużo zapytań o Lamprou. Fenomenalnie wyglądał na swoich pierwszych treningach, ale z czasem coraz gorzej się prezentuje. Ma problemy z wytrzymywaniem fizycznie wymagań. Na tę chwilę nie prezentuje wymaganego poziomu. Co do Iviego Lopeza: jest już bardzo blisko, coraz… — Kamil Głębocki (@kamilglebocki) August 9, 2024

W sezonie 2021/2022 Lopez sięgnął po koronę króla strzelców Ekstraklasy, zdobywając 20 bramek. Był również kluczowym elementem Rakowa w kolejnym sezonie, kiedy to zdobył po mistrzostwo Polski.