Ivi Lopez został zniesiony z boiska w 22. minucie sparingowego meczu Rakowa Częstochowa z Puszczą Niepołomice. Jeśli uraz okaże się poważny, będzie to ogromna strata dla Medalików.

IMAGO / NATANAEL BREWCZYNSKI 400mm.pl Na zdjęciu: Ivi Lopez

Ivi Lopez nie dokończył sparingu Rakowa z Puszczą Niepołomice

Napastnik Medalików został groźnie zaatakowany przez rywala

Nie wiadomo, jak poważny okaże się uraz

Ivi Lopez zniesiony z boiska

Raków Częstochowa nowy sezon rozpocznie już 11 lipca, gdy w eliminacjach do Ligi Mistrzów zmierzy się z Florą Talinn. Medaliki do rozgrywek przygotowują się w Arłamowie, gdzie we wtorek rozgrywały towarzyski mecz z Puszczą Niepołomice, beniaminkiem PKO Ekstraklasy.

W 22. minucie swój udział w tym spotkaniu zakończył Ivi Lopez, który po ataku rywala został zniesiony z boiska. Obecnie nie wiadomo, jak poważny jest to uraz, ale niewątpliwie strata tak ważnego zawodnika tuż przed startem rozgrywek będzie ogromnym osłabieniem drużyny Dawida Szwargi.

ℹ️Fatalnie to wyglądało. Ivi Lopez zniesiony z boiska po zderzeniu z zawodnikiem Puszczy Niepołomice, ~ 22 minuta sparingu Rakowa rozgrywanego w Arłamowie. — Janekx89 (@janekx89) June 27, 2023

W ubiegłym sezonie Ivi Lopez rozegrał w PKO Ekstraklasie 27 spotkań, w których zdobył dziewięć goli i zaliczył sześć asyst.

