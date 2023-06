IMAGO/PressFocus/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Dawid Szwarga oczekuje kolejnych transferów do klubu

Raków Częstochowa dotychczas dokonał siedmiu transferów

Piłkarze przygotowują się już do nowego sezonu na zgrupowaniu w Arłamowie

“Docelowo chcielibyśmy dokonać jeszcze jeden, może dwa transfery”

Raków Częstochowa ma za sobą trudny i intensywny sezon. Ale jeszcze większe wyzwanie podopiecznych Dawida Szwargi czeka w nadchodzącej kampanii. Mistrzowie Polski będą chcieli utrzymać tytuł mistrzowski, a jednocześnie grać w fazie grupowej jednego z europejskich pucharów. Aby to się udało, należy dokonać konkretnych wzmocnień, o których mówi teraz nowy szkoleniowiec “Medalików”.

– Zmieni się kilka rzeczy w grze w ataku, natomiast nie chcę mówić o szczegółach. To nie jest moment, kiedy będę dokładnie mówił, co i jak będziemy robić w danej fazie gry. Myślę, że sami zawodnicy czują, że pewne elementy zostały lekko skorygowane, natomiast ta drużyna była przez tyle lat budowana w oparciu o określony profil piłkarzy i strukturę gry, że wywracanie teraz wszystkiego do góry nogami byłoby głupotą – powiedział Dawid Szwarga, cytowany przez “WP Sportowe Fakty”.

– Docelowo chcielibyśmy dokonać jeszcze jeden, może dwa transfery. Chcielibyśmy mieć sześciu środkowych obrońców, a na tę chwilę mamy pięciu. Szukamy też skrzydłowego, który byłby w stanie rywalizować z tymi z obecnej kadry, a nawet tę rywalizację wygrać. Najlepiej, żeby był to lewonożny skrzydłowy. Pytanie, czy na rynku taki obecnie się znajduje. Jeżeli trafi się okazja pozyskać zawodnika, który zagwarantuje nam dużo jakości, to będziemy o tym dyskutować – dodał szkoleniowiec.

