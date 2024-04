Lech otworzył wynik w Łodzi. Mikael Ishak znów trafił! [WIDEO]

PressFocus / Paweł Jaskółka Na zdjęciu: piłkarze Lecha Poznań

Ishak wraca do strzeleckiej formy

Lech Poznań jechał do Łodzi w średnich nastrojach po ostatniej porażce z Puszczą Niepołomice. Spotkanie z ŁKS-em to dla Kolejorza ostatni dzwonek, by pozostać w walce o tytuł. Pomimo średniego wejścia w mecz, Lechowi udało się zdobyć bramkę jeszcze przed przerwą.

Kluczowa akcja pierwszej części gry miała miejsce w 36. minucie. Świetnym dośrodkowaniem z prawej strony boiska popisał się Elias Andersson, który w tym spotkaniu otrzymał szansę gry w wyjściowej jedenastce Kolejorza. Centra Szweda dotarła do świetnie ustawionego Mikaela Ishaka, który bez większych problemów skierował piłkę do siatki.

𝐌𝐈𝐊𝐀𝐄𝐋 𝐈𝐒𝐇𝐀𝐊!⚽ Kapitan daje Lechowi prowadzenie w Łodzi!🔥



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/PJ1PU4ijvg — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 21, 2024

Snajper Kolejorza trafił do siatki w trzecim meczu z rzędu. Wcześniej zdobył on po jednej bramce w spotkaniach z Puszczą Niepołomice i Pogonią Szczecin. W tym sezonie PKO BP Ekstraklasy ma on już 9 trafień na swoim koncie.