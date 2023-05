fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomas Petrasek

Raków Częstochowa zaczął w niedzielę świętowanie mistrzostwa Polski

W trakcie fety siłą rzeczy poruszony był temat nowego stadionu

Niketórzy z zawodników Medalików nie owijali w bawełnę, odnosząc się do kwestii powstania nowej areny

“Nowy stadion dla Rakowa”

Raków Częstochowa jest już pewny tego, że nową kampanię zacznie od występów w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Taki stan rzeczy sprawia, że siłą rzeczy poruszana jest kwestia infrastruktury stadionowej, która po prostu nie spełnia określonych standardów. Efektem tego jest to, że od 4 rundy eliminacji do Ligi Mistrzów częstochowska ekipa nie będzie mogła występować na swoim obiekcie. Wszystko wskazuje na to, że tego typu spotkania rozegra w Sosnowcu na nowej arenie miejscowego Zagłębia.

Klub z Limanowskiego od dłuższego czasu dąży do wybudowania nowego stadionu. Nie może jednak liczyć na tej płaszczyźnie na wsparcie finansowe ze strony władz miasta. Raków to klub, którego właścicielem jest Michał Świerczewski, do którego należy firma x-com. Aktualnie konsorcjum z branży komputerowej posiada 26 nowoczesnych salonów stacjonarnych w całej Polsce. X-com.pl to jeden z najczęściej wybieranych sklepów Internetowych w kraju i największy sprzedawca na Allegro. Mimo wszystko przedstawiciele klubu oczekują pomocy od władz miasta w kontekście wybudowania nowej areny piłkarskiej.

Tymczasem w trakcie fety z kibicami z udziałem piłkarzy Medalików poruszony został temat budowy nowego stadionu dla Rakowa. Siłą rzeczy niektórym z obecnych na spontanicznej imprezie udzieliła się frustracja w kierunku władz miasta, które niechętnie podchodzą do pomysłu zainwestowania konkretnych sum w powstanie nowej areny. Na portale społecznościowe już trafił materiał wideo, gdy jeden z graczy Medalików kieruje wulgarne słowa do prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka. Mowa o Vladislavsie Gutkovskisie.

Tomas Petrasek zareagował z kolei na post prezydenta Częstochowy na Facebooku. Matyjaszczyk pogratulował Czerwono-niebieskim wygrania mistrzostwa Polski. Weteran Medalików w odpowiedzi użył z kolei mocnych słów.

“Panie Prezydencie, j…. politykę. Ale 4 lata temu pan mi obiecał, ze będzie pan wspierać nas ile będzie można. Prosimy o więcej! Nowy stadion dla Rakowa!” – napisał defensor Rakowa.

