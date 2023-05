fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Obidziński

Raków Częstochowa zaczął świętowanie z okazji wywalczenia mistrzostwa Polski. Czerwono-niebiescy zostali najlepszą drużyną piłkarską w kraju po raz pierwszy w historii. Taki stan rzeczy sprawia, że Raków będzie mógł spróbować powalczyć w eliminacjach Ligi Mistrzów.

– To jest czas świętowania, potem przyjdzie chwila na refleksję. To jest dzień Michała Świerczewskiego, który w siedem lat poprowadził klub do tego miejsca, więc nie ma zmiłuj, to jest dzień pełnej radości. Jasna Góra świeci się dziś na czerwono-niebiesko – przekonywał w rozmowie z Meczykami prezes Rakowa – Piotr Obidziński.

Kłopotem dla Medalików jest natomiast stadion, który jest schludny, ale bez wątpienia nie spełnia standardów dla mistrza Polski. Sternik klubu z Limanowskiego zadeklarował, że będą miały miejsce konkretne działania w kontekście plany dotyczącego powstania nowej areny.

– Od jutra naszym podstawowym zadaniem będzie to, by mistrz Polski miał godny obiekt, na którym można grać w europejskich pucharach. Jak rozumiem, na każdym szczeblu władzy jest wola, by powstał nowy stadion. Czas powiedzieć “sprawdzam” – powiedział Obidziński.

