IMAGO/KRZYSZTOF CICHOMSKI / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Mateusz Łęgowski

Pogoń zgodziła się na transfer swojego piłkarza

Szczeciński klub opuścić ma Mateusz Łęgowski

Sytuację pomocnika skomentował jego trener Jens Gustafsson

Łęgowski idzie w świat. Pomocnik Pogoni na testach

Pogoń zmaga się z kryzysem formy, czego dowodem jest porażka z Radomiakiem i upokarzająca klęska 0:5 z Gentem w Lidze Konferencji. Na domiar złego szczecinianie tracą istotnego piłkarza.

Nie jest już tajemnicą, że Pogoń opuści Mateusz Łęgowski. Jednokrotny reprezentant Polski wzmocni grającą w Serie A Salernitanę. Szczeciński klub jest już o krok od zarobienia na swoim piłkarzu.

– Jedyne co mogę powiedzieć o Mateuszu Łęgowskim, to fakt, że on przechodzi właśnie testy medyczne w nowym klubie – rzekł trener Jens Gustafsson na konferencji prasowej przed domowym rewanżem z Gentem.