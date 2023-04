Kamil Grosicki zdobył bramkę w niedzielnym spotkaniu Lecha Poznań z Pogonią Szczecin w ramach 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Skrzydłowy pod koniec pierwszej połowy wykorzystał rzut karny, a w przerwie w rozmowie z dziennikarzem "CANAL+ Sport" - Michałem Wodzińskim - zdradził, co tuż przed strzałem powiedział do niego Filip Bednarek.

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Kamil Grosicki zapewnił wyrównanie Pogoni Szczecin w meczu z Lechem Poznań

Skrzydłowy wykorzystał rzut karny w stylu słynnego czeskiego piłkarza – Antonina Panenki

34-latek zdradził, co tuż przed uderzeniem powiedział do niego Filip Bednarek

Spokój Kamila Grosickiego, skrzydłowy nie pomylił się z jedenastu metrów

Hitem niedzielnej rywalizacji w PKO BP Ekstraklasie jest starcie Lecha Poznań z Pogonią Szczecin. Do przerwy w tym spotkaniu na tablicy wyników mamy remis 1:1. Autorem gola dla gości był Kamil Grosicki, który w doliczonym czasie gry pierwszej połowy wykorzystał rzut karny.

Do etatowego reprezentanta Polski tuż przed strzałem podszedł Filip Bednarek. Skrzydłowy w wywiadzie w przerwie zdradził, co golkiper Kolejorza do niego powiedział.

– Co mi powiedział Filip Bednarek chwilę przed uderzeniem? Powiedział mi, że wie, gdzie będę strzelał. Dlaczego takie wykończenie? Powiem szczerze, że przygotowywałem tę podcinkę już od dłuższego czasu. Nasi bramkarze o tym wiedzą – mówi Kamil Grosicki.

𝐊𝐚𝐦𝐢𝐥 𝐆𝐫𝐨𝐬𝐢𝐜𝐤𝐢! Ależ spokój zawodnika Pogoni Szczecin, wow! 🧘♂️ Filip Bednarek był blisko obrony, ale nie dał rady! W Poznaniu do przerwy 1:1!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgkuOv pic.twitter.com/y41ktRxNgT — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 2, 2023

– Wydaje się, że spotkanie rozpoczęliśmy bardzo dobrze. Miałem stuprocentową sytuację po świetnym podaniu Pontusa Almqvista, ale niestety nie wykorzystałem jej. Później oni też mieli swoje sytuacje, zdobyli bramkę, następnie naszym zawodnikom przytrafiły się kontuzje – dodał skrzydłowy Portowców.

– Dante Stipica utrzymał nas przy życiu, dziękujemy mu za to. Udało się wyrównać przed przerwą i druga połowa na pewno będzie ciekawa – zakończył.