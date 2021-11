Górnik Zabrze spełnił prośby kibiców. Artur Płatek zwolniony

Górnik Zabrze poinformował za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że zakończył współpracę z dotychczasowym koordynatorem pionu sportowego, Arturem Płatkiem. Na ostatnim meczu drużyny pojawił się transparent, na którym kibice nawoływali do zwolnienia byłego skauta Borussii Dortmund.

Doszło do wielkiej zmiany w strukturze pracowniczej Górnika Zabrze. We wtorek klub poinformował o zakończeniu współpracy z Arturem Płatkiem. 51-latek od grudnia 2018 roku pełnił w Zabrzu funkcję koordynatora pionu sportowego.

Klub Górnik Zabrze S.A informuje iż w dniu dzisiejszym zakończona została współpraca z koordynatorem pionu sportowego, Panem Arturem Płatkiem.

Klub Górnik Zabrze S.A informuje iż w dniu dzisiejszym zakończona została współpraca z koordynatorem pionu sportowego, Panem Arturem Płatkiem.

Dziękujemy i życzymy powodzenia w dalszej karierze.

Wcześniej Płatek był skautem Borussii Dortmund, co pozwalało kibicom wierzyć w kreatywność koordynatora. Kreatywność jest bowiem kluczowa w tej roli, zwłaszcza, że budżet Górnika Zabrze jest mocno ograniczony. Niestety, znaczna część transferów zespołu pod dowództwem Artura Płatka okazało się niewypałami, przez co fani nie pałali do byłego skauta BVB sympatią. Na ostatnim spotkaniu, w którym Górnik zremisował bezbramkowo z Zagłębiem Lubin, pojawił się nawet transparent, na którym kibice apelowali o zwolnienie koordynatora pionu sportowego.

Nie wiadomo jeszcze, kto zastąpi Płatka na stanowisku. Nieznane są też plany samego 51-latka, którego w przeszłości łączono, między innymi, z Wisłą Kraków.

