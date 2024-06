Lukas Ambros został nowym piłkarzem Górnika Zabrze. 20-letni Czech na zasadzie transferu definitywnego przenosi się do Polski z VFL Wolfsburg.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Lukas Ambros nowym piłkarzem Górnika Zabrze

Górnik Zabrze w czasie trwania aktualnego letniego okienka transferowego jest bardzo aktywnym klub. Trójkolorowi do tej pory zdecydowali się podpisać umowy m.in. z Aleksandrem Buksą, Luką Zahoviciem oraz Filipem Majchrowiczem. To jednak nie koniec ruchów do klubu z Górnego Śląska.

Ekipa prowadzona przez Jana Urbana właśnie potwierdziła kolejne wzmocnienie. Nowym piłkarzem – zgodnie ze wcześniejszymi spekulacjami – został Lukas Ambros. Jest to 20-letni pomocnik, który ostatnio grał w rezerwach SC Freiburg. W trzeciej lidze niemieckiej wystąpił w minionym sezonie w 29 ligowych spotkaniach, w których strzelił bramkę i zanotował 2 asysty. Do Trójkolorowych przenosi się na zasadzie transferu definitywnego z VFL Wolfsburg. Czech podpisał z Górnikiem Zabrze 3-letni kontrakt. A o jego największych atutach w klubowym komunikacie wypowiedział się dyrektor sportowy Łukasz Milik.

– Lukas to bardzo perspektywiczny zawodnik, szkolony w świetnych akademiach Slavii Praga i Wolfsburga. Przebicie się do pierwszego składu zespołu z Bundesligi i zadebiutowanie na tym poziomie, to ogromnie trudne wyzwanie, a zarazem dowód talentu Ambrosa – czytamy w komunikacie klubu.

