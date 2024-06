Górnik Zabrze nie przestaje się zbroić. Ogłoszono transfer kolejnego napastnika

APA-PictureDesk / Alamy Na zdjęciu: Aleksander Buksa

Aleksander Buksa wzmocnił ofensywę Górnika Zabrze

Górnik Zabrze kontynuuje swoją ofensywę na rynku transferowym przed startem nowego sezonu PKO Ekstraklasy. W czwartek zabrzanie potwierdzili sprowadzenie Luki Zahovicia, który dotychczas reprezentował barwy Pogoni Szczecin, a teraz ogłosili transfer kolejnego napastnika. Wygląda na to, że drużyna Jana Urbana zostanie mocno przebudowana biorąc pod uwagę, że z klubem pożegnał się Sebastian Musiolik.

O transferze Aleksandra Buksy do Górnika Zabrze mówiło się już od kilku dni. W piątek Górnik Zabrze potwierdził te doniesienia w oficjalnym komunikacie. Młody napastnik podpisał kontrakt do czerwca 2027 i, co warte podkreślenia, spełnia wymogi przepisu o młodzieżowcu. Buksa po trzech latach od wyjazdu z Polski i transferu z Wisły Kraków do Genoi ponownie wraca do PKO Ekstraklasy.

Buksa ostatni sezon na wypożyczeniu w WSG Tirol, gdzie występował na poziomie austriackiej Bundesligi. Łącznie w 31 spotkaniach zdobył 3 gole i zanotował 2 asysty, choć tylko w 13 z nich znalazł się w wyjściowym składzie. W Genoi zaliczył tylko kilka epizodów i był kilkukrotnie wypożyczany, choć zdążył zadebiutować w Serie A.

– Olek nie mógł narzekać na brak ofert, ale postanowił wybrać naszą propozycję i bardzo nas to cieszy. Wie, że Górnik to dobre miejsce dla młodych zawodników. Ma też świadomość, jak wielu z nich trafiło z Roosevelta do silnych, europejskich lig. Szybko wyjechał za granicę, a dla każdego piłkarza jest to spore wyzwanie, szczególnie tak młodego. Teraz wybrał drogę rozwoju– powiedział dyrektor sportowy Górnika Łukasz Milik cytowany przez oficjalny serwis klubu.

