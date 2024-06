Luka Zahović będzie kontynuował występy w Ekstraklasie. Po odejściu z Pogoni Szczecin związał się z Górnikiem Zabrze umową do połowy 2026 roku.

fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Luka Zahović

Górnik wzmacnia się kosztem Pogoni

Górnik Zabrze kontynuuje transferową ofensywę. Po sprowadzeniu Filipa Majchrowicza, Manu Sancheza, Josemy oraz Patrika Hellebranda przyszedł czas na wzmocnienie linii ataku. Do drużyny dołączył dobrze znany polskim kibicom Luka Zahović, który w ostatnich latach reprezentował barwy Pogoni Szczecin.

28-latek nie przedłużył wygasającej umowy z Portowcami, zaś z Górnikiem związał się do połowy 2026 roku. Jego kontrakt zawiera także opcję przedłużenia.

– Cieszymy się, że trafił do nas zawodnik ofensywny, wiemy jakie ma walory. Luka chce się pokazać z jak najlepszej strony w Górniku. Bardzo na niego liczymy i wierzymy, że powtórzy wynik z pierwszego sezonu, kiedy trafił do Polski. Dodajmy, że miał inne oferty, ale samemu zawodnikowi zależało, aby być w Zabrzu. Wpływ mogą na to mieć kontakty z Erikiem Janżą, czy z Filipe Nascimento. Obaj grali przecież w młodzieżowych drużynach Benfiki Lizbony. Mamy nadzieję, że Luka da nam i Kibicom wiele radości – zakomunikował dyrektor sportowy klubu Łukasz Milik.

Zahović grał dla Pogoni Szczecin w latach 2020-2024. W Ekstraklasie uzbierał łącznie 20 bramek i 14 asyst w 106 występach. Ma na swoim koncie również występy w Lidze Mistrzów czy Lidze Europy, jeszcze za czasów pobytu w rodzimym NK Mariborze.