Górnik grał, Piast przeszkadzał, Japończyk strzelił, a VAR znów się zepsuł

fot. PressFocus Na zdjęciu: Górnik Zabrze - Piast Gliwice

Górnik lepszy w derbach z Piastem

Górnik Zabrze przystępował do niedzielnej rywalizacji z Piastem Gliwice w PKO BP Ekstraklasie, chcąc odczarować swój stadion w tego typu derbach. Trójkolorowi w roli gospodarza nie pokonali Niebiesko-czerwonych w żadnym z sześciu wcześniejszych starć. Górnik po raz ostatni pokonał Piasta przy ulicy Roosevelta w październiku 2017 roku. Wówczas skromne zwycięstwo zabrzanom zapewnił Igor Angulo. Hiszpan wykorzystał rzut karny. Zatem można było spodziewać się ciekawej potyczki.

Lukas Podolski: jestem otwarty na różne możliwości

Po pokonaniu przed reprezentacyjną przerwą Śląska Wrocław zabrzanie byli głodni siódmej wygranej w tej kampanii. Ekipa z Gliwic nie zamierzała jednak ułatwiać zadania przeciwnikom. Tym bardziej że Piast nie wygrał w żadnym z dwóch ostatnich spotkań w PKO BP Ekstraklasie, ulegając w poprzedniej serii gier Motorowi Lublin (2:3). W pierwszej odsłonie gliwicki zespół nie był jednak tym, który wydawał się chętny do machania szabelkami. Tak naprawdę Piast górował nad Górnikiem tylko pod względem przeszkadzania w grze i wślizgach. 14-krotny mistrz Polski dłużej natomiast utrzymywał się przy piłce. Miał kontrolę nad grą, oddając również więcej strzałów. Finalnie nie miało to jednak przełożenia na zmianę wyniku. Do przerwy było zatem 0:0.

VAR znów z usterką

Po zmianie stron kontynuowany był scenariusz znany sprzed przerwy. Więcej z gry mieli piłkarze dowodzeni przez trenera Jana Urbana. Goście natomiast koncentrowali się na uprzykrzaniu zadań rywalom, przypominając momentami postawę Rakowa Częstochowa z trwającej kampanii. Gdy wydawało się, że po raz drugi z rzędu mecz Górnika z Piastem w Zabrzu zakończy się wynikiem 0:0, to w 89. minucie błysnął Yosuke Furukawa. To był premierowy gol Japończyka w zabrzańskiej ekipie, dający trzy oczka Trójkolorowym. Asystę zaliczył inny joker Paweł Olkowski.

Przy okazji starcia derbowego nie sposób nie odnotować, że kolejny raz w tym sezonie zawiódł system VAR. Usterka pojawiła się tuż przed startem rywalizacji i została naprawiona dopiero w trzecim kwadransie meczu. Jednocześnie w drugiej połowie wszystko funkcjonowało już, jak należy. Na szczęście w pierwszej części nie było żadnej kontrowersyjnej sytuacji, przy której mogła pomóc technika.

Górnik Zabrze – Piast Gliwice 1:0 (0:0)

1:0 Yosuke Furukawa 89′